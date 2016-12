Selbst Anhänger des Gegners sind Kovac-Fans: Voll des Lobes für den Niko

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer Hoffenheim-Fan Jürgen Harder und seine Frau Franziska von Almsick.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer Zeigten sich optimistisch: Siggi Dietrich und Constantin Alsheimer .

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer Männer des Buches und des Fußballs: Rainer Weiss und Adrian Koerfer.

Mehr zum Thema

Selbst Jürgen Harder , bekennender Hoffenheim-Fan, der eigens für diese Partie eine Loge gemietet hat, findet nur lobende Worte für Kovac. „Von außen betrachtet ist das wirklich ein toller Schritt“, so der Unternehmer, der mit seiner Frau Franziska van Almsick ins Stadion gekommen war. „Kovac kommt, wie ich höre, überall gut an und treibt die Mannschaft voran.Er ist eine Überraschung, wie bei uns unser Trainer Julian Nagelsmann “, so Harder, der dem Match sogar „Derby-Charakter“ zusprach.„Eintracht Frankfurt konnte wirklich nichts Besseres passieren“, findet einer, der sich im Fußball gut auskennt: Siggi Dietrich , Manager des Frankfurter Frauenfußball-Clubs 1. FFC Frankfurt. „Diesem Trainer den Vertrag zu verlängern, ist ein richtiger Schritt“, sagt er. „Es ist meiner Meinung nach ein positives Signal von Sportvorstand Fredi Bobic . Damit ebnet er einen guten Weg“, fasst Dietrich zusammen.Gert Trinklein , der selbst lange Zeit das Trikot der Adlerträger überstreifte und 230 Bundesligaspiele für die Eintracht absolvierte, ist derselben Ansicht. „Ich finde ihn gut, denn seitdem er da ist, holt er aus jedem in der Mannschaft das Maximum heraus und gibt den Spielern Selbstbewusstsein“, so der 67-Jährige. „Er kitzelt das absolut Beste aus der Mannschaft heraus.“ Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld , einst Sportdezernentin, tippte wie Trinklein vor dem Anpfiff ein 3:0 für die Adlerträger – das waren genau drei Tore zu viel. Auch sie ist Feuer und Flamme für Kovac. „Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“Auch der amtierende Sportdezernent Markus Frank findet, „die beiden Kovac-Brüder Nico und Robert machen einen richtig guten Job“. Das Besondere sei, „dass sie die Eintracht komplett neu ausrichten und es ihnen nicht nur um ein paar Tabellenplätze geht, sondern dass sie strukturell etwas ändern.“ Gut sei zudem, „dass sie öfter bei uns auf der Matte stehen“.Constantin Alsheimer , Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers Mainova, schlägt in dieselbe Kerbe. „Das ist doch sagenhaft“, sagt Alsheimer, der sich als Kovac-Fan zu erkennen gibt. „Mir gefällt die Haltung von Niko Kovac unheimlich gut. Denn er lebt vor, was er predigt“, erklärt Alsheimer. „Ich muss sagen, dass ich von diesem Fußballlehrer begeistert bin.“Verleger Rainer Weiss , mit seinem Freund und ehemaligen Kollegen in der Geschäftsführung des Suhrkamp-Verlags, Adrian Koefer , ins Stadion gekommen, ist sich sicher: „Die Vertragsverlängerung mit Kovac ist einfach genial.“ Übrigens nahm Weiss vor dem Anstoß auf der Waldbühne den „im-Gedächtnis-bleiben-Ehrenpreis“ entgegen, weil er sich mit seinem Verein, dem FC Gutesding Frankfurt, entschlossen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus einsetzt.