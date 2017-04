Caroline Kiesewetter und Ralf Stech spielen in Komödie: Volle Pulle im Rémond-Theater

Wenn sich ein attraktives Paar mitten auf dem Gehsteig vor einer mannshohen „Chateau Pétrus“-Flasche zuprostet, sorgt das für Aufmerksamkeit – selbst wenn die Edelpulle aus dem Weinhandelshaus „Frankhof“ nur ein Werbeaufsteller ist. Der legendäre Rotwein, ein Liebling der Reichen und Schönen dieser Welt, kostet im Laden schon mal mehrere Tausend Euro. Dabei trinken die Schauspielerin Caroline Kiesewetter („Rote Rosen“) und ihr Bühnen- und Lebenspartner Ralf Stech (44), zwei Nordlichter aus Hamburg, viel lieber Bier.

Doch für die französische Komödie „Das Abschiedsdinner“, die am Donnerstag, 27. April, im Fritz-Rémond-Theater Premiere feiert, müssen sie sich mit dem „Pétrus“ anfreunden, denn der teure Rebensaft dient im Stück einem billigen Zweck.

„Wir spielen ein Paar, das einen nervigen Freund zu einem perfekten Dinner einlädt, um ihn dann für immer aus ihrem Leben zu verabschieden. Der Freund bekommt sein Lieblingsessen, den besten Wein aus seinem Jahrgang und wir ziehen nochmal das schreckliche Shirt an, das er uns als Urlaubssouvenir geschenkt hat“, erzählt Kieswetter. Der Haken: Der Gast riecht den Braten, schweigt und untergräbt virtuos die Bemühungen seiner gar nicht netten Freunde.

Im wahren Leben kommt für die Schauspieler eine so ausgefuchste Abfuhr natürlich nicht in Frage, ihre langjährigen Freundschaften pflegen sie innig, „obwohl wir durch unseren Beruf Dreiviertel des Jahres nicht zu Hause sind“. Beide Schauspieler haben eine „Rote Rosen“-Vergangenheit, Kiesewetter stellte in der erfolgreichen ARD-Telenovela die Lüneburger Oberbürgermeisterin dar, ihr Partner gab den Arzt „Dr. Kai Schröder“. Im Sommer kommt die 2500. Folge, und obwohl ihre Figur nicht mehr auftritt, wird die Schauspielerin noch darauf angesprochen. „Neulich kam ein gutaussehender Mann auf mich zu und fragte dann aber nach einem Selfie für seine Oma, da war ich etwas enttäuscht“, scherzt sie und weiß um die riesige Fangemeinde: „Durch die Serie ist Lüneburg zum Magnet geworden. Wenn wir dort ,Fantag’ haben, kommen mehr als 3000 Besucher.“

Ein großes Publikum wünscht sich das Paar auch für die Frankfurter Inszenierung, der, wie Ralf Stech schwärmt, „feiner französischer Humor“ zu Eigen sei. Die Proben mit dem Dritten im Bunde, Schauspieler Stefan Schneider, laufen bestens, bis Anfang Juni haben sich die Vollblut-Hamburger in Eschersheim einquartiert und wollen die hiesige Lebensart kennenlernen: „Den Handkäse gilt es zu erobern, noch nie probiert.“ Was es heißt, lecker zu kochen, weiß nicht zuletzt die Mutter der Mimin, Schauspielerin und Autorin Marion Kiesewetter , die mit ihren Herdkünsten und Tipps in einer der ersten TV-Kochshows zu sehen war. „Gerade ist ihr neues Buch erschienen, in dem sie norddeutsche Cafés und deren Rezepte vorstellt, auch eine touristische ,Kaffee-Route’ ist von ihr“, erzählt die Tochter eines Komponisten.

Künstler ziehen sich wie ein roter Faden durch die Familie, ihr Onkel war der vor einigen Monaten verstorbene Liedermacher Knut Kiesewetter . „Er war ein toller Sänger und Musiker“, sagt die 42-Jährige, der ebenfalls dieses Talent in die Wiege gelegt wurde, was sie als Jazz-Sängerin auf vielen Bühnen beweist.

