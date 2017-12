Stadtgeflüster: Volltreffer für viele Kinder

In der Paulskirche ist der Boden rund um das Podium mit Holz ausgelegt. Spanien ist der Partner der diesjährigen Europa-Kulturtage der Europäischen Zentralbank (EZB), und auf der Bühne führen Künstler Flamenco vor. Das alles für einen guten Zweck: Nämlich zugunsten des Frankfurter Vereins „Main Kind“. Und es hat sich gelohnt. „In der Paulskirche kamen mehr als 4200 Euro zusammen und die EZB hat diese Summe für „Main Kind“ verdoppelt, das heißt: „Main Kind hat insgesamt über 8400 Euro erhalten“, sagt Eventmanagerin Gabriele Eick , die in Sachen Kulturtage mit der EZB zusammenarbeitet.

Dass so viel Geld zusammenkam, das freut Sandra Schellhase-Bender, Vorsitzende von „Main Kind“. Dabei handelt es sich um eine Spendenplattform „von großen Frankfurtern für kleine Frankfurter unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Peter Feldmann“, erklärt Sandra Schellhase-Bender, Ehefrau des ehemaligen Fraport-Chefs Wilhelm Bender. „Die EZB veranstaltet seit 2003 jährlich im Rahmen der Europa-Kulturtage ein Benefizkonzert zugunsten von Frankfurter Vereinen und Institutionen. Wir stehen auf deren Liste und die EZB hat sich dieses Jahr dafür entschieden, uns zu unterstützen“, berichtet Schellhase-Bender. „Wir vermitteln in unserer Stadt zwischen Menschen, die Hilfe brauchen, und Menschen, die helfen wollen“, umschreibt sie den Sinn und Zweck des Vereins, der inzwischen mehr als ein Dutzend Frankfurter Einrichtungen unterstützt. Unter ihnen die „Kids Riederwald“, das „Kinderhaus Am Bügel“ oder das Jugendbüro Eschersheim. Und es sollen noch mehr werden.

Bei so viel Engagement kann nie genug Geld da sein. Deshalb geht am Samstag, 16. Dezember, von 12 bis 17 Uhr im Konsumtempel MyZeil in Kooperation zwischen „Main Kind“ und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft FIA, der Frankfurt International Alliance, eine besondere Aktion über die Bühne. „Prominente Frankfurter packen Weihnachtspäckchen zugunsten von ,Main Kind’“, berichtet Schellhase-Bender, die eingefleischter Eintracht-Fan ist und kein Spiel verpasst.

Am kommenden Samstag allerdings wird sie die Partie der Adlerträger gegen Schalke 04 wohl nur im Radio oder am Handy mitverfolgen können. Denn die beiden Mannschaften treffen in der Commerzbank-Arena ziemlich genau zeitgleich mit der „Main Kind“-Aktion aufeinander. Ein Verzicht, der ihr ob der guten Sache aber nicht wirklich schwerfällt. Denn sie weiß, dass im vergangenen Jahr, als ebenfalls prominente Frankfurter Päckchen für den guten Zweck verpackt haben, mehr als 6000 Euro zusammenkamen. „Das Geld kommt eins zu eins Kindern und Jugendlichen in Frankfurt zugute“, erklärt Sandra Schellhase-Bender.

Dieses Jahr packen, neben etlichen anderen, Oberbürgermeister Peter Feldmann, die Generalsekretärin der FDP Nicola Beer, der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch, Stadtdezernent Mike Josef (SPD), der US-amerikanische Generalkonsul James W. Herman, die Künstlerin Sabrina Setlur und auch Schellhase-Benders Gatte Wilhelm mit an.

„Main Kind“ ist sehr dankbar für all die Spenden im zu Ende gehenden Jahr und ist gerne bereit, weitere Einrichtungen nach Prüfung auf seiner Spendenplattform zu bewerben und zu unterstützen“, sagt Schellhase-Bender. Dabei helfen soll auch ein ansprechender Neustart der Internetseite, der Dank des Fachwissens von Fotograf und Autor Tim Schnarr bald online gehen wird. Der Verein erreicht zurzeit 600 bis 700 Kinder und Jugendliche in Frankfurt. „Aber ,Main Kind’ will noch viel mehr Kinder und Jugendliche unterstützen, weshalb jede Spende willkommen ist“, sagt Sandra Schellhase-Bender.

