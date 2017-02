Warum morgen nicht gestern sein darf

Viel Prominenz tummelte sich bei der Eröffnung der Ausstellung „Morgen darf nicht gestern sein“ im Museum für Moderne Kunst. Bürgermeister Uwe Becker (CDU), Mäzenin Renate von Metzler, Matthias Wagner K , Chef des Museums Angewandte Kunst sowie Palmengartenchef Matthias Jenny und Bernd Kracke , Leiter der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, um nur einige zu nennen.

Wer nicht kam, war die Künstlerin, die brasilianische Fotografin Claudia Andujar. Sie hatte sich vor einiger Zeit verletzt und fehlte bei der Vernissage. Weil sie 85 Jahre alt ist, wollte sich die gebürtige Schweizerin nicht der beschwerlichen Reise aussetzen. Dafür kam Markus Meli, der scheidende Generalkonsul der Eidgenossen, zusammen mit seiner Frau Christa und hielt eine kleine Ansprache.

Bei dieser Gelegenheit lernte Meli die brasilianische Generalkonsulin Maria Clara Duclos Carisio kennen, die zwar schon ein gutes Jahr in Amt und Würden ist, „aber wir haben uns bisher noch nicht getroffen“, so Meli. Für Carisio, die ziemlich genau ein Jahr im Amt ist, war es der erste Besuch im Museum für moderne Kunst. Auch die Mainmetropole kenne sie noch nicht so gut. „Ich bin viel zwischen Frankfurt und Brasilien unterwegs.“ Aber da sie noch ein paar Jahre in Frankfurt bleiben wird, hat sie ja genug Zeit, dies noch nachzuholen...

(es)