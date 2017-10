Stadtgeflüster: Wenn Joachim Unseld zur Party einlädt...

Es ist jedes Jahr dasselbe und doch auch immer wieder anders. Eben wie Weihnachten während der Buchmesse, wenn Joachim Unseld , Chef der Frankfurter Verlagsanstalt, in sein Domizil zum Feiern lädt.

Obwohl: In diesem Jahr gab es eine Premiere. „Es ist das erste Mal, das ein ausländischer Autor liest“, so Gastgeber Unseld. Und so trug der belgische Schriftsteller Jean-Philippe Toussaint aus seinem neuesten Opus vor.

Doch der „Star“ des Abends war einer, der so gar nicht wie einer aussieht. Frankreichs angesagtester Autor Michel Houellebecq . „Er ist das perfekte Beispiel, dass Erfolg sexy macht“, so Schriftstellerin Corinna T. Sievers . Und tatsächlich scharen sich die Gäste um diesen doch ziemlich unscheinbar aussehenden Bestsellerautor.

Zu den Fans des Autors von Büchern wie „Elementarteilchen“ oder „Unterwerfung“ gehört auch Laura Karasek-Briggs , Tochter des Literaturkritikers Hellmuth Karasek und selbst Schriftstellerin. Kaum stellte sich die adrette Blondine neben ihn, schon gab es ein Blitzlichtgewitter. „Er hat gedacht, ich sei eine berühmte deutsche Schauspielerin“, so die junge Frau. „Er hat mich gefragt, ob ich sehr berühmt sei.“ Dann rauchten sie gemeinsam eine Zigarette und sprachen über Süchte. „Er ist sehr charmant und doch viel zutraulicher und zugänglicher als er wirkt“, so Laura Karasek-Briggs, die ihm auch ihren Iqos, ein Zigaretten-Ersatz, probieren ließ.

Eine andere Laura, Gastgeberin Laura Gerlach , unterhielt sich am Buffett mit einem anderen Erfolgsautoren: Bodo Kirchhoff , der nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Freund des Verlegers Joachim Unseld ist.

(es)