Stadtgeflüster: Wenn Sterneköche den perfekten Geschmack suchen

Großer Auflauf bei Robert Mangold im „Lafleur“: Dort debattieren gleich zwei der führenden deutschen Sterneköche über Essen und Trinken, die richtigen Lebensmittel, die Suche nach dem perfekten Geschmack – und über die Liebe zum Handwerk.

Franz Keller hat ein grandioses Buch geschrieben, „Vom Einfachen das Beste“, das es direkt auf Platz sieben der Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, und über das Andreas Krolik , Deutschlands Koch des Jahres, und Robert Mangold, geschäftsführender Gesellschafter der Palmengarten Gastronomie, mit Keller parlieren. Der Schüler von Paul Bocuse und gute Freund von Eckart Witzigmann hat schon vor Jahren mit der Sterneküche abgeschlossen. Das ist ein Vierteljahrhundert her. „Das mit der Sternegastronomie wurde mir einfach zu viel“, sagt Keller, dessen Mutter Irma 1969 ihren ersten Stern erkochte; damals im „Schwarzen Adler“.

Ihr Sohn wollte aber „endlich kochen, ohne mich getrieben zu fühlen.“ In jungen Jahren war er hinausgezogen in die Welt, auch nach Frankreich, kehrte auf Wunsch seines Vaters aber wieder zurück an den heimatlichen Herd nach Oberbergen.

Dort hielt es ihn allerdings nicht wirklich lang: „Ich wollte unbedingt in eine Großstadt und schaute mir auch Frankfurt drei oder vier Tage lang an. Das beste Restaurant hier war damals ,Erno’s Bistro’“. Doch er ging nach Köln und eröffnete dort „Franz Kellers Restaurant“ und „Die Tomate“.

(es)