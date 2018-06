Wo sich Starkoch Kleeberg noch als Lehrling fühlt

Es ist die Freundschaft zu seinem Kollegen André Schellenberg , die Starkoch Kolja Kleeberg von der Spree an den Main trieb. Hier maßen sich acht Köche-Teams am Wochenende beim Dach-Cup, einem Kochwettbewerb der Compass Group. Kleeberg saß in der Jury und erwies sich als strenger Tester. Schon zum dritten Mal war der Spitzenkoch beim Cup dabei. „Kennengelernt haben wir uns vor gut 20 Jahren auf der MS Arkona, wo wie gemeinsam gekocht haben“, erinnert sich Schellenberg, Culinary Director bei der Compass Group, der einst auch für den Premier League-Club FC Southampton am Herd stand. „Mit André verbindet mich tatsächlich eine besondere Beziehung“, sagt Kleeberg, der oft in Frankfurt ist. Wenn er hier zum Essen ausgehe, „dann gern in ,Erno’s Bistro’. Weil ich deren Stil sehr schätze“, verrät der 54-Jährige, der das Lokal seit 1998 kennt, „weil wir damals gemeinsam unseren ersten Michelin-Stern erhielten“. Bei Radio Berlin hat er seit einem halben Jahr eine eigene Sendung. „Ich fühle mich allerdings immer noch als Lehrling dort und hoffe, bald so viel gelernt zu haben, dass ich die Sendung allein machen kann.

(es )