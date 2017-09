Stadtgeflüster: Zara Larsson will mehr

Gestern Nachmittag unterschrieb sie auf dem VW-Stand bei der IAA Hunderte von Autogrammkarten, machte Selfies und gab Interviews. Abends trat der schwedische Superstar Zara Larsson bei der „Garage-Sound“ betitelten Reihe im Zeilclub Gibson auf. Volles Programm für die 19-Jährige.

Für ihre Fans nahm sich die Popsängerin viel Zeit. Das hat sie sich von einem Superstar abgeschaut, den sie verehrt: Beyoncé .

„Ich habe sie einmal getroffen, und deshalb weiß ich, was es heißt, wenn du jemanden triffst, der dir etwas bedeutet“, sagt Zara Larsson. „Für mich ist sie meine Nummer eins. Und sie war so freundlich und schaute mir in die Augen, als wir sprachen. Ich hatte das Gefühl: Sie sieht mich.“ Das wird die Schwedin nie vergessen, und sie möchte dieses Gefühl an ihre Fans weitergeben. Die Sängerin ist seit Kurzem Markenbotschafterin von VW. Und das, obwohl sie noch keinen Führerschein hat. „Ich hätte gern einen, um unabhängiger zu sein“, sagt sie. „Aber ich habe keine Zeit.“

Denn Zara Larsson ist schwer beschäftigt. Seitdem sie als Zehnjährige in ihrer Heimat mit „My Heart will go on“ von Céline Dion das schwedische Pendant von „Das Supertalent“ gewann, geht es mit ihrer Karriere unaufhaltsam bergauf. Doch der Erfolg habe sie nicht verändert. „Ich mache das nun schon so lange“, gibt sie zu bedenken. „Das Musikbusiness ist Teil meines Lebens“, so die Frau, die eine glitzernde grüne Lederjacke zu einer eleganten schwarzen Hose trägt. „Aber natürlich, wenn ich mein Leben mit dem meiner Freunde vergleiche, muss ich sagen, dass ich viel mehr reise als sie und dass ich total beschäftigt bin.“ Aber das ist genau das, was sie will. Sie möchte die Vollbeschäftigung für sich. „Ich langweile mich schnell und bin von Natur aus faul. Wenn ich nicht beschäftigt werde, liege ich im Bett und schaue Serien.“ Sie sagt sie sei gern „busy“.

„Die Leute wollen mich hören und sehen. Ich genieße das. Denn ich tue das, was ich liebe und was ich mein ganzes Leben lang machen möchte.“ Sie sehe sich nicht als Popstar. Denn es gebe so viel, was ihr Bodenständigkeit verleihe. „Ich habe viele Ziele. Viele Träume. Obwohl ich unbeschreiblich dankbar für das bin, was ich erreicht habe.“ Sie zählt auf, was fehlt: „Ich habe noch keinen Grammy, ich habe noch keine weltweite Nummer Eins und auch noch keine ausverkaufte Stadiontour.“ Sie sei „einfach nie zufrieden“, sagt Zara Larsson, die ihren Freund über „Twitter“ kennen lernte. Sie schrieb ihn einfach an, weil sie ihn so hübsch fand.

Überhaupt spielen die sozialen Netzwerke eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Rauben aber auch viele Stunden des Tages. „Die Zeit verfliegt“, sagt die junge Frau in einem Anfall von Altersweisheit. „Eines Tages wache ich auf, bin 40 und habe Kinder, aber ich denke nicht zu viel darüber nach.“ Wovor sie sich wirklich fürchtet, ist der Tod. „Ich möchte nicht sterben. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand in meiner Familie stirbt. Aber das ist das, was die Zeit mit sich bringen wird, befürchte ich“, sagt sie.

„Ich habe vor Kurzem eine deutsche Sängerin für mich entdeckt“, sagt Larsson, die unter anderem deshalb bekannt ist, weil sie vergangenes Jahr gemeinsam mit Star-DJ David Guetta den Song zur Fußball-EM sang. Sie meint Nena . Heute ist sie in Hamburg und nimmt an der Aufnahme einer Tribute-Sendung für Nena teil. „Ich werde „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ singen“, sagt sie. Aber auf Englisch. Sie nahm zwar Deutschstunden. „Aber ich habe damit aufgehört, sobald ich konnte“, erzählt Zara Larsson. „Eure Sprache ist viel schwieriger zu lernen, als ich mir vorgestellt habe.“ Aber auch auf Englisch lässt sich Zara Larsson hören.

