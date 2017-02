Stadtgeflüster: Zehnkämpfer Behrenbruch gefällt auch als Model

Mehr als 250 Gäste stehen dicht gedrängt im Barbereich des „Zenzakan“. Tief ausgeschnittene Kleider, stylische Frisuren und Anzüge bestimmen das Bild. Ein Kopf ragt heraus: Der Europameister 2012 im Zehnkampf, Pascal Behrenbruch (31), ist stolze 1,96 Meter groß und zeigt sich durchgestylt vom Scheitel bis zu den handgeflochtenen, hellbraunen Schuhen. „Nach dem Trainieren muss man sich belohnen und diese Schuhe habe ich für 300 Euro auf Teneriffa gekauft“, strahlt der Beau und zeigt auf den passenden hellbraunen Gürtel. Ganz anders, nämlich (fast) nackt, ziert er indes das Cover des neuen Magazins „Der Frankfurter“ von Christian Mook, Geschäftsführer der Mook-Gruppe und Frankfurter Gastronom.

Der Top-Sportler als Model? „Ja, warum denn nicht? Mir fehlt die Aufmerksamkeit, die mich durch den Sport in den Fokus gerückt hat. Als Mann von Frankfurt und Europa kann ich ja auch zeigen, was da drin ist.“ Und so steht das Muskelpaket mit Zigarre und Whiskeyglas im offenen Bademantel mit dem „Playboy“ in der Hand, das „beste Stück“ nur von einem Bembel verdeckt. Behrenbruch gibt dem Foto ein Küsschen. „Das polarisiert, aber mir gefällt’s“, sagt der Goldjunge mit schelmischem Blick. „Meiner Familie übrigens auch. Und wenn man Sport, Mode und Lifestyle unter einen Hut kriegt, ist das doch prima.“

Zwischen Champagnergläsern sowie Leckereien wie Sushi, Riesengarnelen und Satay parlieren die Gäste. Etwa darüber, wer warum gerade ein Gipsbein hat, zum Beispiel ein Knöchelbruch vom Schlittschuhlaufen in der Eissporthalle. Mit solchen Gebrechen schlägt sich Kelechi Onyele (40) nicht herum. Geschmeidig wie ein schwarzer Panther bewegt er sich zwischen High Heels und Miniröcken. Kein Wunder, der gebürtige Frankfurter tanzte schon mit Kylie Minogue , Sarah Connor und Xavier Naidoo . Er ist derzeit auf der Suche: „Mein Tanzstudio in der Schmidtstraße im Gallusviertel bei Forsythe hat nur 220 Quadratmeter Fläche. Ich möchte aber näher ans Zentrum rücken – und mehr Platz“, wünscht sich das Muskelpaket im schicken dunklen Anzug. „Ich hole Kids von der Straße, tanze mit ihnen Hip-Hop, lasse auch Krebspatienten und Banker lockerer werden. In Asien und ganz Deutschland werde ich gebucht. Aber hier finde ich einfach keinen bezahlbaren Raum“, wundert er sich ein wenig. Doch er sucht weiter, denn „die Stadt Frankfurt hat einen großartigen Puls“.

(bi)