FFH-Moderator Felix Moese: Zeit, um Backwaren zu verkaufen

Er hat es wieder getan. Wie im vergangenen Jahr tauschte FFH-Radiomoderator Felix Moese für einige Stunden das Mikrofon gegen eine Schürze und den Platz im Studio gegen den hinterm Tresen im Laden „Zeit für Brot“ am Oeder Weg.

Der 36-Jährige brachte nicht nur Brötchen und Brot, sondern auch etliche andere Leckereien an die Frau und an den Mann. Und das alles für einen guten Zweck, wie es häufig in der Vorweihnachtszeit geschieht.



Der Aufwand hat sich gelohnt, denn zusammengekommen sind 1500 Euro, die nun dem Internationalen Kinderhaus zugute kommen. Mitgemacht haben auch Unternehmer Kerry Reddington und Geschäftsmann Jan Mai.