Zünftiges Dankeschön für die Helfer

Erst helfen, dann feiern. Am 3. September ging im Westend durch die Entschärfung einer 1,8- Tonnen-Weltkriegsbombe nichts mehr, Zehntausende mussten ihre Wohnungen verlassen. Jetzt luden die Macher des „Frankfurter Oktoberfestes“ rund 300 ehrenamtliche Helfer, die über Tage im Einsatz waren, um Menschen zu evakuieren, Straßen zu sperren und bis tief in die Nacht Hilfe zu leisten, zu einem Dankeschön ins Festzelt an der Commerzbank-Arena ein. Nicht nur das Konzert mit Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann war im Gutschein enthalten, sondern auch zünftiges Henderl-Essen und Trinken. Bürgermeister Uwe Becker (CDU) begrüßte die Retter im blau-weiß geschmückten Ambiente und dankte ihnen für die vielen Stunden im Einsatz. Die Lieder der hochschwangeren Anna Maria Zimmermann rissen alle begeistert mit, Arme wogen im Takt – was auch die Festveranstalter Patrick und Dennis Hausmann sowie Organisator Kai Mann sichtlich genossen. „Anna Maria ist eben eine absolute Stimmungsmacherin“, schwärmte Patrick Hausmann.

(fai)