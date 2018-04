Stadtgeflüster: Zum Geburtstag gab’s Sonne aus Ibiza

Im Mantis Roof Garden hinter der Katharinenkirche steppt Samstagnacht der Bär. Pino Caruso, Graffiti-Künstler und ein Hans Dampf in der Musik-Szene, hat Geburtstag, feiert laut und im Stile seiner Wahlheimat Ibiza. Doch der Mann, der 47 Jahre alt geworden ist, liefert diese „Hurrican Show“ nicht allein, sondern feiert mit sieben weiteren im Sternbild Widder geborenen Jubilaren. Benjamin Wehle , Jesco Rohleder, Miguel Estipa, Patricia von Uslar, Michael Marschas und Erol Nagel sowie Rosalind Bee .

Jeder nennt sie Rose und sie ist eine bekannte Schlangenfrau. „Pino kenne ich aus Frankfurt und von Ibiza“, so Rose, die auch schon „im Tigerpalast, im Cirque du Soleil und Zirkus Roncalli“ aufgetreten ist. Momentan genießt sie eine Auszeit. „Ich brauchte ein bisschen Pause vom Trubel und sieben Stunden am Tag trainieren ist nicht ohne. Irgendwann ist es an der Zeit, ein wenig kürzer zu treten“, so Rosalind Bee. „Pino hat alles super organisiert und auch die Sonne Ibizas nach Frankfurt geholt“, freut sich das Geburtstagskind. Ganz ohne Arbeit ist die Artistin übrigens nicht. Sie arbeitet als Sprecherin, an einem Buch sowie einem Berlin-Dokumentarfilm, der die Partyszene der 1990er Jahre beleuchtet.

Pino Caruso hatte nicht nur den Sonnenschein organisiert, sondern auch einen DJ von der Party-Insel in die Mainmetropole einfliegen lassen – DJ Joshel (Sankeys oder The Zoo Project), sorgte – neben etlichen anderen – für den guten Ton. Die Party war die erste einer Reihe, die weiter wachsen soll.

(es)