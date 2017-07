Zusammenarbeit besiegelt

Sie kennen sich seit zwei Jahrzehnten. Doch erst vor kurzem besiegelten Barbara von Stechow , eine von Frankfurts Top-Galeristinnen, und Künstler Luzius Ziermann ihre Zusammenarbeit. Künftig will von Stechow Ziermanns Arbeiten in der ganzen Welt bekanntmachen. „Wenn eine solche Galeristin einen annimmt, dann ist das fantastisch“, freut sich Ziermann, der unter anderem wegen seiner Installation „Signatur des Lichts“ bekannt wurde. „Luzius Ziermann ist ein großartiger Künstler, den ich seit 20 Jahren beobachte“, gerät die Expertin ins Schwärmen. Vor allem seine neuen Arbeiten haben es ihr angetan. „Es passt wunderbar in mein Programm, weil es eine ganz neue Form ist“, erklärt Barbara von Stechow. „Luzius Ziermann ist ein Gesamtkunstwerk.“ Sie ist so von ihm überzeugt, dass „im September eine große Einzelausstellung über die Bühne geht“.

(es)