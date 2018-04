Stadtgeflüster: Zwei Frauen und ihre Filme

Wir sind die einzigen Arthouse-Filmverleiherinnen in Hessen.“ Das sagt Julia Irene Peters und ihre Kollegin Jutta Feit nickt. In diesem Jahr haben sie ihr Unternehmen JIP ins Leben gerufen.

Vor fast genau einem Jahr brachten die beiden Frankfurterinnen ihren gemeinsamen Streifen „Sing it loud – Luthers Erben in Tansania“ in die Kinos. Dabei handelte es sich um einen Musik-Dokumentarfilm, den Julia Irene Peters machte, weil sie tansanische Chöre begeisterten und sie es gut fand, dass es dort einen Wettbewerb gibt, an dem seit mehr als 60 Jahren jedes Jahr weit mehr als 1500 Chören teilnehmen. Der Film erzählt vom Leben, Glauben und musikalischen Schaffen von sechs Menschen, die in drei verschiedenen Chöre singen.

Am kommenden Donnerstag, 26. April, nun feiert ihr zweiter Verleih-Film Premiere. Im Cinema am Rossmarkt zeigen Julia Irene Peters und Jutta Feit den Dokumentarfilm „Citizen Animal“ in Anwesenheit des Berliner Regisseurs Oliver Kyr . „Das ist ein Tierrechtsfilm, der nicht mit bösen Bildern arbeitet“, sagt Feit. Ralph Förg , Geschäftsführer des Filmhauses Frankfurt führt als Moderator durch den Abend.

Die Initialzündung zu ihrer Kooperation war allerdings „Sing it Loud“. „Wir haben uns gesagt, dass wir eine gemeinsame Firma haben und Filme ins Kino bringen wollen“, so Jutta Feit. Seitdem läuft es gut „Wir sind sehr erfolgreich und es macht Spaß.“

Zwar ist ihr gemeinsames Projekt erst wenige Monate alt, aber die zwei Frauen kennen sich schon seit einigen Jahren und hegten bereits lange den Traum eines gemeinsamen Filmverleihs.

Zu ihrem ersten Streifen kamen sie übrigens, weil sich „Oliver Kyr bei uns beworben hat und wir uns schon über den Kino-Spielfilm ,The big Black‘ kannten“, erinnern sie sich. Momentan ist der Film schon seit einiger Zeit auf „Kino-Premieren-Tour“ und „Oliver ist jeden Tag in einer anderen Stadt unterwegs“.

Doch Julia Irene Peters und Jutta Feit haben etliche Projekte in der Mache. Unter anderem mit den zwei Frankfurter Filmemacherinnen Andrea Stevens und Cornelia Schendel . Die haben den Dokumentarfilm „Tokat – Das Leben schlägt zurück“ gemacht, der von ehemaligen Mitgliedern der Frankfurter Jugendbanden handelt. „Wir bringen ihn voraussichtlich noch in diesem Herbst in die Kinos“, sagt Feit. „Wir überlegen uns für jeden Film ein besonderes Konzept, wie wir ihn herausbringen können. Wir wollen das Publikum für den Film finden und direkt ansprechen“, schildern die beiden Frankfurter Filmfachfrauen.

Doch das Damen-Duo vertreibt nicht nur Filme, es produziert sie auch und führt bei einigen sogar Regie. „Wir arbeiten zurzeit mit Griechen zusammen, da wird noch am Drehbuch gearbeitet“, berichtet Julia Irene Peters und Jutta Feit fügt hinzu: „Er wird ,Out of Body‘ heißen und es geht darin um Paare, die einen Kinderwunsch haben.“

Außerdem haben sie noch eine Komödie in der Mache, die den Titel „Radioturm“ tragen soll. Der Autor ist ein Frankfurter und heißt Julian Prevost .

„Außerdem wollen wir einen Film über einen tansanischen Musiker drehen, der traditionelle Musik mit elektronischer Musik verbindet. Hier sind wir Produzentinnen und Regisseurinnen“, nennt Julia Irene Peter ihren nächsten Projekte, die anstehen.

