Hessen-Derby: Zwei VIP-Eintrittskarten für das Eintracht-Spiel gegen Darmstadt

Die Eintracht steht so gut da, wie schon lange nicht mehr: Tabellenplatz drei. Wer, außer den größten Optimisten, hätte das zu Beginn der Spielzeit zu hoffen gewagt? Nicht wenige meinen, dies sei der guten Arbeit des Trainers Niko Kovac und des Sportvorstands Fredi Bobic zu verdanken.

Nun treten die Spieler um Torjäger und „Fußballgott“ Alexander Meier am Sonntag in der Commerzbank-Arena gegen die „Lilien“ aus Darmstadt an. Diese sind zwar Tabellenletzter, aber es ist ein Derby – und bereits in der vergangenen Spielzeit ging es beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften hoch her.

Wer das Spiel nicht verpassen möchte, noch keine Karte hat und das Ganze gerne von der VIP-Tribüne aus sehen möchte, dem bietet sich Gelegenheit, VIP-Tickets zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Herrenausstatter „Anson’s“ verlosen wir zwei Karten.

Zusätzlich zu den Tickets gibt es noch einen 50 Euro-Gutschein von „Anson’s“ obendrauf.

Auch Fußballer freuen sich über edle Accessoires wie Manschettenknöpfe, Einstecktücher und Krawatten. „Anson’s“ stattet die Eintracht-Spieler bereits seit mehr als drei Jahren aus und sorgt dafür, dass Spieler und Trainer auch außerhalb des Platzes in Sachen Mode eine gute Figur machen.

(es)