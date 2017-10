Stadtgeflüster: Zwillinge begeistert vom Zwei zu Zwei

Was für ein Spiel. Spannung, Stimmung, Tore – alles stimmt. Nur, dass die Partie gegen die Borussia aus Dortmund vor 51 500 Zuschauern 2:2 endet, ist ein kleiner Wermutstropfen. Aber dieses Unentschieden gegen den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist für die Eintracht klar ein gefühlter Sieg, schließlich holt sie einen 0:2-Rückstand auf und hat sogar noch gute Gelegenheiten, um zu gewinnen.

Das sehen auch Heiko und Roman Lochmann so. Die Zwillingsbrüder sind als „Die Lochis“ bekannt und haben mit ihrem Nummer Eins Album „#zwilling“ und ihren ausverkauften Tourneen für Furore gesorgt. Die Brüder verfolgen von der Vorstandsloge der Eintracht aus das Match und in der Halbzeitpause können sie sich vor Selfies nicht retten. Da will Axel Hellmann vom Vorstand des Bundesligisten eins mit ihnen machen – und schließlich machen sie auch noch eins mit Sportdirektor Fredi Bobic.

Für die beiden 18-Jährigen ist das ein gelungener Nachmittag. „Wir sind schon immer Eintracht-Fans“, sagen Heiko und Roman unisono. „Und wir haben in unserer Kindheit lange aktiv Fußball gspielt“, so Heiko, der in der C-Jugend selbst mal gegen Eintracht Frankfurt angetreten ist. „Wir sehen jedes Spiel der Eintracht“, versichern sie und erzählen dann, wie sie einst mit vielen Songwritern auf der griechischen Mittelmeerinsel Santorini waren und ein Treffen unterbrachen, um bei einem Spiel mitfiebern zu können.

„Wir sind früher oft mit unseren Eltern ins Stadion gegangen“, sagen sie. Jetzt sei ihre Zeit allerdings sehr knapp bemessen. „Wir sind ständig unterwegs und wir arbeiten jeden Tag an neuer Musik“, berichten sie. „Außerdem drehen wir einen Kinofilm.“ Worum es geht und wer mitspielt, das alles dürfen sie – natürlich – nicht verraten. Nur so viel. Der Titel des neuen Streifens: „Abikalypse“. Doch damit nicht genug, denn das Geschwisterpaar begibt sich im Dezember auf High School Tour in den USA. „Wir sind schon sehr gespannt.“

Ebenfalls in der Eintracht-Loge zu Gast ist Thomas Schneider, Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft unter Joachim Löw . „Ich finde, es ist das beste Heimspiel der Eintracht in dieser Saison“, sagt der 44-Jährige, der in der Loge mit Bruno Labbadia , dem ehemaligen Trainer des Hamburger Sportvereins, fachsimpelt. Labbadia gilt als heißer Kandidat für den Trainerjob in Bremen. Mit seiner Familie kommt der 51-Jährige in die Commerzbank-Arena.

Will er die Adlerträger beobachten, weil diese in gut zwei Wochen zu Hause gegen Bremen spielen? „Nein, ich habe die Karten vor drei Wochen gekauft, weil mein Sohn unbedingt dieses Spiel sehen wollte“, sagt der Fußballfachmann, der nach dem Spiel unzählige Hände schüttelt.

„Ich komme doch aus der Gegend, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen man kennt, wenn man so lange im Fußballgeschäft ist, wie ich“, sagt Labbadia, der sich von der Eintracht beeindruckt zeigt. „Sie hat sehr viel Moral bewiesen, indem sie den Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hat.“ Das spreche auch für die Arbeit von Eintracht-Trainer Nico Kovac. „Er macht das sehr gut und ist ein sehr guter Typ“, lobt Labbadia Kovac.

Auch der ehemalige Eintracht-Spieler und Weltmeister von 1990, Thomas Berthold , findet, „dass die Eintracht voll im Soll liegt“. In der Loge von Micky Rosen und Alex Urseanu , die in München gerade ihr drittes „Roomers“-Hotel eröffnet haben, verfolgt Berthold das Spiel der Eintracht.

Die beiden Hoteliers haben es sich trotz Eröffnungsstress nicht nehmen lassen, dabei zu sein.

Nicht dabei sein wird in diesem Jahr allerdings Thomas Berthold beim Frankfurt Marathon, der am Wochenende über die Bühne geht. Der sehr sportliche 52-Jährige lief sonst gern in der Staffel mit. „Der Marathon ist eine super Veranstaltung und meine Tochter, die gerade aus Wales kam ist sehr traurig, dass wir nicht mitlaufen. Ich habe es einfach verpennt.“

(es)