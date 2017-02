Die Berechnungen der Fachleute überzeugen nicht alle Bürger: Bedenken gegen Abbau des Wehrs in Sossenheim

Das Projekt „Naturnaher Umbau des Sossenheimer Wehrs“ spaltet die Gemüter – jedenfalls, wenn es um die Frage nach den Auswirkungen auf den bestehenden Niedwald im Süden des Grill’schen Altarms geht. Denn der Abbau des Wehres und die Umgestaltung werden Einfluss auf den Grundwasserspiegel haben, der sich nach den bisherigen Berechnungen leicht absenken wird. Ob sich dies negativ auf die Flora auswirkt, war einer der Aspekte, die auf einer Informationsveranstaltung im Saalbau Griesheim von Experten vorgestellt wurden.

Bürgerbeteiligung

Zu dieser hatte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) Interessierte geladen. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt unter anderem die Stadtentwässerung Frankfurt (SEF). Die SEF ist für kleinere Flüsse und Bäche verantwortlich, die Nidda gehört dazu. Deren Lauf wird seit den 1920er Jahren durch Wehre wie das in Sossenheim kontrolliert gelenkt. Gebaut wurden sie einst aus Gründen des Hochwasserschutzes – und um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dadurch die Artenvielfalt zurückgegangen ist. Die mit dem Bau der Wehre vorangetriebene Kanalisierung des Flusses verhindert beispielsweise die natürliche Wanderung von Fischen zu ihren Laichplätzen, die entgegen der Fließrichtung des Wassers verläuft. Die „Kanaldurchlässigkeit“ und der „Fischaufstieg“ gehören daher auch zu den zentralen Aspekten der Planungen für die Umgestaltung. Diese sind so weit abgeschlossen, dass die Genehmigung des Projektes beim Regierungspräsidium (RP) in Darmstadt beantragt werden kann. Die Bürger wurden an den vorbereitenden Prozessen durch eine Planungswerkstatt im Jahr 2015 beteiligt. Dabei wurde vereinbart, dass die Stadt vor dem Einreichen des Genehmigungsantrages über den Stand der Planungen informiert.

Das Sossenheimer Wehr liegt auf Nieder Gemarkung. Der Hauptarm der Nidda, der vom Wehr reguliert wird und dessen Fließrichtung von Rödelheim kommend nach Höchst verläuft, ist bisher nicht an den südlich hiervon liegenden Grill’schen Altarm angeschlossen. Das soll sich im Zuge der Umgestaltung ändern. Der Altarm soll an zwei Stellen mit dem Fluss verbunden werden. Für Fische wie die in der Nidda vorkommenden Arten Barbe, Döbel und Nase, ist am Ablauf des Grill’schen Altarms eine „Raue Rampe“ geplant. Diese funktioniert wie eine Treppe und erleichtert den Fischen den Aufstieg.

Allen Fischen, die den Aufstieg dort nicht finden, wird im Hauptarm der Nidda eine weitere Möglichkeit hierzu geschaffen. Es ist ein Streichwehr im Fluss vorgesehen, in das eine Fischaufstiegsanlage integriert werden soll. Außerdem soll es am Streichwehr auch eine Fahrrinne mit einer Breite von einem Meter für Kanuten geben.

Hochwasserschutz

Die Sorge, dass der Hochwasserschutz für die in unmittelbarer Nähe lebenden Anwohner, beispielsweise in der Siedlung „Am Neufeld“, durch die Umgestaltung des Wehres nicht mehr gewährleistet sein könnte, wurde von Dr. Heiko Gerdes vom Büro BGS Umwelt weitestgehend ausgeräumt: Der Grill’sche Altarm wirke in südlicher Richtung wie eine Bremse. Die Absenkung des Grundwasserspiegels werde südlich des Altarms im einstelligen Zentimeterbereich liegen und sei deshalb vernachlässigbar.

Dass wegen der Absenkung des Grundwasserspiegels die Wasserversorgung für den Niedwald beeinträchtigt werde könnte, wurde von den Experten ebenfalls verneint und damit begründet, dass die Wurzeln der Bäume sich das Wasser durch ihre Kapillarkräfte ziehen würden. Das überzeugte einige der Besucher der Informationsveranstaltung aber nicht: Es sei ein alter Baumbestand, dessen Gefährdung nicht wegzudiskutieren sei – auch nicht mit Berechnungen, äußerte sich ein besorgter Bürger.

Am Zulauf zum Grill’schen Altarm sind außerdem Ufersicherungen, unter anderem mit Röhrichtwalzen, geplant, mit denen eine Unterspülung verhindert werden soll. Einschränkungen wird es während der Bauphase für Fußgänger und Radfahrer geben, mit der nach Abschluss des vorgeschriebenen Genehmigungsverfahrens frühestens im Jahr 2020 begonnen werden kann.

Für die Zeit des Umbaus werden an drei Stellen Baustellenwege eingerichtet, die Anwohner nicht belasten sollen. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 4,4 Millionen.

Oesterling hofft, dass die geplanten Umgestaltungen einen ähnlich positiven Effekt haben wie in Höchst. „Auch dort hat es große Bedenken wegen des Wasserspiegels gegeben, jetzt ist es ein beliebtes Ausflugsziel“, sagt er.