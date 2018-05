"Die Ritze Höchst": Böser Scherz mit Bordell-Eröffnung im „Goldenen Adler“

Eine aufblasbare Sexpuppe neben dem Schild „Die Ritze Höchst“, eine kleinere Gummipuppe in Hotpants am Straßenschild der Albanusstraße und ein auf offiziell getrimmter Aushang am frisch renovierten „Goldenen Adler“ an der Bolongarostraße ließen gestern die Passanten stutzen: „Sehr geehrte Bürger von Höchst, sehr geehrte Passanten, liebe Kinder! Nach monatelangem Leerstand ist es der Stadt endlich gelungen, eine neue Nutzung für den Goldenen Adler zu finden. In Kürze eröffnet mit ,Der Ritze Höchst‘ die erste städtisch geführte Bedürfnisanstalt für Männer. Schon lange war es der Anspruch der Stadt, die Wünsche und Bedürfnisse der Höchster Männer zu erfüllen, ist dies seit dem Eingemeindungsvertrag 1928 doch nur spärlich umgesetzt worden“, heißt es auf dem Aushang.

Gegen Prostitution

Offensichtlich ist die Aktion gegen versteckte Prostitution in einigen Liegenschaften in Höchst gerichtet, denn der Magistrat, dem immer wieder vorgeworfen wird, gegen die osteuropäische Subkultur nicht vorzugehen, bekommt sein Fett weg: „Gerade das große Dienstleistungspotenzial der zahlreichen osteuropäischen und südostasiatischen Frauen in Höchst kann so optimal genutzt werden, das ist gelebte Integration“, sei „aus den Fluren des Römer“ zu hören.

Angriff gegen die SPD

Und auch die SPD wird mit diesem Scherz attackiert: „Dankenswerterweise hat sich der Ortsverein der SPD in Höchst, die ihr Domizil direkt neben der Einrichtung hat, bereiterklärt, den Verkehr zu regeln, so dass es dort auch zu Stoßzeiten nicht zu Staus und Einparkproblemen kommt.“ Über den Urheber ist noch nichts bekannt.