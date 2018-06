Neuordnung: Der Stadtumbau in Griesheim verzögert sich

Nein zur „Retortenstadt“ Gemeindevertreter stellen sich einhellig gegen den Vorschlag, rund ums MTZ zu bauen

Sulzbach. Der Regionalverband ist Feuer und Flamme für ein Neubaugebiet am Main-Taunus-Zentrum. Er will am nächsten Freitag vorstellen, wie es sich an den öffentlichen Personennahverkehr anbinden lässt. Wenn die Funktionäre mal nicht den Sulzbacher Widerstand unterschätzen.