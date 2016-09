Ehrenamtliche sammeln Müll: Die Dreckecken von Nied

Monat für Monat sammeln sie in ihrer Freizeit in Nied den Müll auf: die Mitglieder des Arbeitskreises Sozialstruktur. Besonders schlimm ist es an den Bahndämmen. Die Bahn ignoriert das.

Zwischen Brombeeren und Brennnesseln überall Papierchen und Tütchen, Zigarettenschachteln, Bierflaschen, Dosen. Auch ein Lampenglas und ein Wollschal finden Manfred Sauter und Helmut Beinert bei ihrer Aufräum-Tour am Nieder Bahndamm unweit des S-Bahn-Halts. Monat für Monat machen sie als Helfer im Arbeitskreis Sozialstruktur hier sauber.

Die Müllsammlung am ersten Samstag im Monat gibt es seit sechs Jahren. Der Müll hat seitdem nicht abgenommen, aber die Helfer, die ihren Samstagvormittag opfern, geben nicht auf. Es sind immer dieselben Ecken, aus denen sie säckeweise Müll zusammenklauben. Zu den schlimmsten Dreckecken im Stadtteil, so findet Manfred Sauter, gehören die Bahndämme an der Nieder S-Bahn-Station. Sie sind ungepflegt und verleiten dazu, dort Müll hinzuwerfen: Arbeiter haben unlängst Büsche und Gestrüpp zurückgeschnitten, das Schnittgut – darunter bis zu zehn Zentimeter dicke Äste – aber auf den Hängen liegengelassen. „Seit abgemäht worden ist, ist wieder viel mehr Müll sichtbar geworden“, sagt Manfred Sauter und zängelt unentwegt mit Helmut Beinert den Dreck in Plastiksäcke.

Kotbeutel in den Ästen

In den niedrigen Ästen der Bäume hängen Hundekotbeutel wie Christbaumkugeln – hier haben Hundehalter die Häufchen ihrer Vierbeiner zwar aufgesammelt, aber die Tüte dann in die Botanik geworfen. „Es gibt auf beiden Wegen entlang des Bahndamms aber auch keinen einzigen Abfalleimer, auf beiden Seiten nicht“, sagt Manfred Sauter. Der östliche Weg zwischen Oeserstraße und Mainzer Landstraße führt an Wohnblocks vorbei, er ist gut 400 Meter lang – es gibt keinen Abfalleimer. Auch ein Kottütenspender wäre gut, findet Sauter.

Nicht nur zusehen

Er hilft beim Arbeitskreis mit, weil seine Frau, eine Chinesin, die Helfer um Helmut Grohmann eines Tages beim Müll aufsammeln beobachtet hatte und fand, auch selbst etwas tun zu müssen. „Seitdem sind wir dabei“, sagt Sauter. Die Treffen zum Müll aufsammeln werden jedes Mal angekündigt, aber Freiwillige, die nicht zum Arbeitskreis gehören, sind eher selten dabei. Die Müll-Sammler sind schon so etwas wie Exoten. Aber sie wollen nicht akzeptieren, dass ihr Stadtteil zugemüllt wird; sie wissen, dass die Straßenreinigung nicht nachkommt und auch in besonderen Fällen – wie etwa den Bahndämmen – gar nicht zuständig ist. Auch auf der westlichen Seite des Bahndamms gibt es solche Ecken, zugewachsen und zum Müllabladeplatz verkommen. Manchmal sind die Funde skurril: „Wir haben hier kürzlich eine Schaufensterpuppe gefunden, ohne Beine“, sagt Sauter. Die habe man, weil gerade auch ein Auto der Frankfurter Entsorgungs- und Service-GmbH (FES) durch die Gegend gekurvt sei, an den Straßenrand gelegt, und sie sei gleich mitgenommen worden.

Menschen wie Sauter, die das Müllproblem vom eigenen Ansatz her kennen, neigen nicht dazu, auf die FES oder auf die Stadt zu schimpfen und wissen auch, dass die Stabsstelle Sauberes Frankfurt ihr Möglichstes tut. Aber sie ärgern sich, dass so viele sich aus ihrer Verantwortung stehlen und den Müll einfach ignorieren. Dass etwa die Bahn sich nicht um ihre Dämme kümmert und immer wieder aufgefordert werden muss, etwa Brombeerhecken oder Bäume zurückzuschneiden, das ärgert Sauter schon: „Wenn es verkommen aussieht, schmeißt man eher was hin.“

(hv)