Frankfurter Feuerwehr übt derzeit den Einsatz im bitterkalten Wasser: Die Eistaucher

Die Frankfurter Berufsfeuerwehr nutzt derzeit die eisigen Temperaturen für Tauchübungen an zugefrorenen Weihern. Nach dem Ostparkweiher war gestern der Löschteich der Jahrhunderthalle an der Reihe.

Mit der Motorsäge schneiden die Feuerwehrleute ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in die Eisdecke. Allein der Anblick lässt frösteln: Dann geht es in voller Tauchausrüstung ins Wasser; dabei hilft eine Leiter. Die Frankfurter Berufsfeuerwehr hat die eisigen Temperaturen der letzten Tage für Tauchübungen im zugefrorenen Ostparkweiher und im Löschteich der Jahrhunderthalle genutzt. Die Taucher einer sechsköpfigen Dienstgruppe stiegen am Dienstag in das vereiste Gewässer im Ostpark, wie der Sprecher der Feuerwehr Andreas Mohn, berichtet. In den Frostnächten der vergangenen Tage hatte sich eine Eisschicht von rund 13 Zentimetern auf dem Wasser gebildet. Im Ostparkweiher übten die Taucher in voller Ausrüstung, den Grund mit den Händen abzusuchen und an der Einstiegsstelle wieder aufzutauchen.

2012 der letzte Ernstfall

Unter den rund 900 Berufsfeuerwehrleuten in Frankfurt sind 45 Taucher der Wasserrettung. Die Feuerwehrtaucher müssen regelmäßig ihre Tauglichkeit nachweisen. Jeden Dienstag ist Ausbildungstag; dann werden üblicherweise im Main verschiedene Tauchgänge geübt. Doch der Einsatz im Eis ist etwas Besonderes: Zuletzt konnten ihn die Frankfurter Feuerwehrtaucher vor bald acht Jahren, im Winter 2009, üben. Im selben Winter war auch der letzte Einsatz, bei dem eine im Eis eingebrochene Frau gerettet werden musste. Meist sind solche Unglücksfälle Resultat fahrlässigen Verhaltens: Das Betreten aller Eisflächen in Frankfurt ist untersagt; an den Weihern – etwa im Höchster Stadtpark oder am Ostparkweiher – stehen entsprechende Schilder. Daran halten sich allerdings die wenigsten.

Die Schwierigkeit beim Tauchen unter Eis ist es, nicht die Orientierung zu verlieren, sagt Feuerwehrsprecher Mohn: Der Einstieg ist meist die einzige Möglichkeit, wieder an die Luft zu gelangen. Deshalb sind die Taucher mit einer Leine gesichert. Im Jahr 2015 wurden sie 60 Mal alarmiert; ins Wasser mussten sie zwölf Mal, allerdings eisfrei. Meist sind es Mutproben oder Betrunkene, die ins Wasser fallen und so Einsätze auslösen. Oder es müssen versenkte Autos geborgen werden. Am Höchster Mainufer fischten die Taucher unlängst ein Auto und mehrere gestohlene Safes aus dem Wasser. Einsatzgebiet sind vor allem der Main und die Hafenanlagen. Auf Anforderung werden auch überregionale Einsätze durchgeführt. Verteilt auf drei Dienstgruppen, sind die Taucher rund um die Uhr einsatzbereit. Und das ist auch nötig: Frankfurt wird von der „Bundeswasserstraße“ Main in Nord und Süd geteilt. Am Fluss, aber auch an den zahlreichen weiteren Gewässern, ereignen sich immer wieder Unglücksfälle, die den Einsatz der Wasserrettungseinheit notwendig machen.

Bereits 1928 wurde bei der Berufsfeuerwehr der Dienstzweig „Wasserrettung“ ins Leben gerufen. Die Sondereinheit ist auf der Feuer- und Rettungswache 40 im Osthafen sowie auf der Feuer- und Rettungswache 41 am Niederräder Ufer stationiert. Bis 2003 war die ehemalige Feuerwache 3 (jetzt Feuer- und Rettungswache 2) in der Innenstadt das Domizil der Feuerwehrtaucher. Beim Neubau der Feuer- und Rettungswache 40 wurde ein Tauchturm für Übungszwecke integriert. Der Turm hat einen Durchmesser von drei Metern; die maximale Tauchtiefe beträgt zwölf Meter.

Neue Strukturen

2011 wurde die neue Feuer- und Rettungswache 41 bezogen, was auch zu einer Umstrukturierung der Wasserrettung führte: Bis dahin waren das Rettungsschnellboot (RSB) und das Feuerlöschboot (FLB) am Molenkopf im Osthafen stationiert, doch mit Bezug der Wache 41 wurden beide Boote nach Niederrad verlegt. Hierfür wurde eine moderne Pontonanlage errichtet, die jetzt als Liegeplatz dient. Die Anlage verfügt unter anderem über eine eigene Werkstatt, um kleinere Arbeiten am Einsatzmittel zu erledigen. Die Besetzung von RSB und FLB wird durch die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 41 sichergestellt.

Das Einsatzgebiet des Rettungsschnellboots erstreckt sich in erster Linie auf den Main innerhalb der Schleusen. Der Tätigkeitsbereich des Feuerlöschboots reicht hingegen flussabwärts bis zum Stromkilometer 10 in Höhe von Flörsheim und flussaufwärts bis zum Stromkilometer 77,2 an die Landesgrenze zu Bayern. In Ausnahmefällen werden auch weiter entfernte Einsatzstellen – etwa auf dem Rhein – angefahren. Unterstützt werden die Einheiten der Wasserrettung durch die Feuer- und Rettungswache 3, die bei Bedarf ein Mehrzweckboot unterhalb der Schleuse Griesheim besetzt.