Bauarbeiten vor dem Frost beenden: Firmen geben Gas, damit die Straßen bis zum Wintereinbruch fertig sind

Bis Ende des Jahres sollen einige nervige Baustellen im Frankfurter Westen beendet werden. Dazu gehören die Sperrung in Alt-Zeilsheim und die Großbaustelle auf der Königsteiner Straße in Unterliederbach.

Die Baustelle in Alt-Zeilsheim wandert weiter: Der Bauabschnitt vor der St.-Bartholomäus-Kirche ist mit 14-tägiger Verzögerung nun fertiggestellt, und die Sperrung wird nun für den Straßenabschnitt Bartholomäusgasse - Oppauer Weg eingerichtet. Der Zugang zu den Häusern in Alt-Zeilsheim wird für Fußgänger und Radfahrer möglich sein, Autofahrer müssen im Umfeld parken. Der Zeilsheimer CDU-Ortsbeirat Bernd Bauschmann ist zufrieden, dass es trotz der Verzögerungen vorangeht. Bauschmann hatte ein neues Verkehrskonzept für Alt-Zeilsheim eingefordert: Die Engstelle an der Kirche war seit vielen Jahrzehnten Thema im Stadtteil, aber frühere politische Initiativen zur Beseitigung waren nicht umgesetzt worden, obwohl die Pläne dafür schon in den Schubladen lagen. Bauschmann hatte das Thema im Frühjahr 2013 wieder auf die Agenda des Ortsbeirats 6 (Frankfurter Westen) gesetzt, und Mitte September waren nun endlich die Bagger angerollt. Bis zum 16. Dezember, so kündigte Ulrich Schäfer vom Straßenbauamt in der Ortsbeiratssitzung am Dienstag an, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Schon bis 25. November soll die Baustelle auf der Königsteiner Straße erledigt sein. Die Gehwege auf der Westseite sind fertiggestellt; jetzt wird am Rad- und Gehweg auf der Ostseite gearbeitet. Am Dienstag wurde auch mit der Sanierung des Sossenheimer Wegs im Abschnitt zwischen der Königsteiner Straße und der Gotenstraße begonnen. „Die Schwierigkeit ist bei dieser Baustelle, dass unter laufendem Verkehr gearbeitet werden muss“, erklärte Schäfer. Angefangen worden war in den Sommerferien.

Bis 26. November sollen auch die Arbeiten am Flurscheidweg in Sossenheim abgeschlossen sein. Etwa vier Wochen sollen die Arbeiten an der Kehreinstraße zwischen der Oeser- und der Franz-Simon-Straße in Nied dauern, die am Montag begonnen haben. Dort werden die Gehwege erneuert und eine neue Fahrbahndecke eingebaut. Und der 26. November ist auch der Stichtag für die Arbeiten an der Morgenzeile in Goldstein zwischen den Straßen Zur Frankenfurt und Goldsteinstraße. Dort war am Sonntag der Frankfurt-Marathon durch die Baustelle geführt worden.

(hv)