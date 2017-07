Idyll im äußersten Südwesten der Stadt findet wachsende Beachtung: Frankfurt entdeckt den Meister-Park in Sindlingen

Manchmal, da ist es doch wie in der Schule. „Wer von Ihnen war noch nie im Park der Villa Meister?“, fragt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) in die Runde. Und schon gehen etliche Hände in die Höhe. „Dabei stammt der Erbauer Herbert von Meister aus einer der Gründungsfamilien der Farbwerke Hoechst“, sagt Heilig. Die Villa mit dem Park dürfte mehr Aufmerksamkeit verdienen – schließlich steht sie zum Verkauf; die dort seit Jahrzehnten residierende Suchtklinik will ausziehen (wir berichteten)

Romantischer Ort

Auch die Sängerin Dora Michel, die zusammen mit der Pianistin Claudia Zinserling unter dem Motto „Voice meets Piano“ mit Evergreens wie „Morning has broken“ oder „Somewhere over the Rainbow“ rund 60 vorwiegend weibliche Zuhörer bezaubert und zum Mitsingen animiert, lernt den Park zum ersten Mal so richtig als romantischen Ort kennen: „Doch unter der Hängebuche, da spielt es sich richtig gut“, lacht sie. Denn ursprünglich hieß das Anwesen „Villa unter den Linden“, auch wenn diese Bäume inzwischen in der Minderzahl sind.

„Ich wusste, dass Dora Michel mit ihrer vollen eingehenden Stimme diese Naturbühne ausfüllen kann“, freut sich Heilig. Und Claudia Zinserling interpretiert derweil auf ihrem Keyboard die schnellen und scharfen Kontraste von Liedern wie „Music“. Mit ihrem diesjährigen „Wilden Sonntag“ spricht die Umweltdezernentin eine neue Zielgruppe an, will vor allem Frauen an naturbelassenen und wenig bekannten Orten zusammenbringen und ihnen ein besonderes bleibendes Musikerlebnis bieten. Für Sonntag, den 16. Juli, hat sie die Percussionistin Anne Breick zu „Teen on Tons“ ins Main-Äppel-Haus auf dem Lorhberg eingeladen, am 30. Juli einen koreanischen Chor in den Koreanischen Garten.

Poetische Betrachtungen

Den Park der Villa Meister hat Rosemarie Heilig vor zwei Jahren bei der Aktion „Frankfurt liest ein Buch“ kennen und schätzen gelernt. Nun regt das Idyll das Duett Michel und Zinserling, das meist zu Konzerten für Familienfeiern gebucht wird, sogar zu philosophischen Betrachtungen an. „Ein Graf wurde sehr alt, weil er jeden Tag zu genießen wusste und sich die schönen Momente des Lebens anhand von Bohnen merkte, die er von einer in die andere Hosentasche wandern ließ“, sagte sie und teilte die Hülsenfrüchte im Publikum aus. Auch von Eichendorffs romantisches Gedicht „Es war als hätt der Himmel die Erde still geküsst“ durfte da nicht fehlen.

So ging es eher romantisch und beschaulich als wild im Park zu – auch wenn Michel zu ihren Zugaben die Fans mehr und mehr zum Mitsingen animieren konnte. Einen Wermutstropfen hatte Heilig dann doch noch für das Publikum: „Die Konzerte von Mikocic / Hacker im Café Nussknacker und Claudia Warths ,Flötenwelt‘ im Weißen Garten sind schon ausverkauft.“