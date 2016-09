Sau-Alarm am Stadtwald: Frankfurter klagen über mehr Wildschweine in den Wohngebieten

Die Klagen über Wildschweine, die in Goldstein und Schwanheim Rasenflächen in Siedlungen umgraben und sich auch auf Straßen und Spielplätzen aufhalten, häufen sich. Die Anwohner fühlen sich von der Stadt allein gelassen.

Es kursiert ein Video, wackelig und dunkel, aus einem Auto heraus aufgenommen. Es zeigt eine Bache mit Frischlingen, die sich im Schein der Straßenlaternen vor dem Rewe-Markt an der Straßburger Straße tummeln und nach Nahrung suchen. Die Eicheln auf der Straße locken die Schwarzkittel an. In Goldstein-Süd sind sie in den Abend- oder Morgenstunden auch Hunderte Meter vom Waldrand entfernt anzutreffen. Die Tiere pflügen mit ihren Schnauzen die Rasenflächen zwischen den Häusern um, graben auf Spielplätzen, zerren die Tüten aus „wildschweinsicheren“ Abfallbehältern, die von Mitarbeitern der Leerungsfirma aus Bequemlichkeit nicht richtig verschlossen werden. Überall sieht man ihre Spuren. Es gibt also auch in diesem Jahr wieder ein Wildschweinproblem. Und die Anwohner fühlen sich von der Stadt allein gelassen: Ein Gespräch mit Vertretern verschiedener Ämter im Dezember vorigen Jahres sei ohne greifbare Ergebnisse verlaufen.

Katzenfutter lockt sie an

Der Goldsteiner Michael Wanka, stellvertretender Vorsteher im zuständigen Ortsbeirat 6, hat mit einer Anregung an den Magistrat reagiert, die im Stadtteilparlament mehrheitlich beschlossen wurde. Darin wird der Magistrat gebeten, das Unterholz im siedlungsnahen Bereich wie in den Jahren 2008 bis 2010 möglichst breitflächig entfernen zu lassen. Das Ordnungsamt soll verhindern, dass immer wieder Futter für frei lebende Katzen ausgelegt wird, das auch die Schwarzkittel anzieht.

Ein Problem im Siedlungsbereich nordwestlich des Waldfriedhofs sei auch, dass die Wohnungsgesellschaften dort die Büsche auf ihren Grundstücken nicht zurückschneiden: Die Wildschweine müssen nur eine schmale Wiese am Waldrand längs der Straßenbahn überqueren und finden dann wieder Schutz in dem Grün, das die Anlagen und Spielplätze rings um die Häuser – und die Seniorenwohnanlage Zum Heidebuckel – umgibt.

Den Schweinen gefällt’s in des Menschen Nähe Die Jagdsaison für Bachen und Keiler läuft von Mitte Juni bis Ende Januar, Frischlinge und Überläufer dürfen ganzjährig bejagt werden. clearing

„Die Wildschweine rumoren morgens vor unseren Fenstern“, sagt Rouven Krause, der schräg gegenüber der Wohnanlage lebt. Er hat Dutzende Bilder auf seinem Computer, die die Zerstörungen in den Grünflächen zeigen, und verwaschene Fotos aus dem ersten Morgenlicht, auf denen man eine Bache mit Frischlingen mitten auf einem Spielplatz erkennen kann. Menschen seien bislang nicht angegriffen worden, wohl aber der Hund eines Nachbarn, erzählt Krause. Er möchte, dass die Wohnungsbaugesellschaften – also ABG, Wohnheim, Nassauische Heimstätten – die Siedlungsareale in Waldrandnähe, wie weiter östlich, mit Mäuerchen und Gartentoren gegen Keiler & Co. abschotten: „Das muss ja nicht aussehen wie Alcatraz.“

Seit 2015 wieder massiv

Das Wildschweinproblem, so sagen etliche Nachbarn, habe seit dem Frühjahr 2015 wieder massiv zugenommen. „Das Schwarzwild scheint sich durch die aktuellen Witterungsverhältnisse stark vermehrt zu haben“, sagt SPD-Mann Wanka. Er weiß von mehreren von Straßenbahnen angefahrenen Wildschweinen und hat selbst schon einer Rotte Wildschweine am Ferdinand-Dirichs-Weg gegenübergestanden. Die Straßenbahn klingele die ganze Nacht, um Wildschweine von den Gleisen zu vertreiben. Deshalb fordert er auch, einen etwa 1,80 Meter hohen Wildschutzzaun, den es früher einmal gab, wieder zu errichten – auch entlang der Autobahn. Der Zaun, der irgendwann entfernt worden sei, habe auch in Schwanheim und entlang der Schwanheimer Bahnstraße gestanden: „Deswegen gibt es ja noch diese Tore, etwa gegenüber vom Schwanheimer Waldspielplatz“, sagt Wanka. Und: „Manchmal hatte es einen guten Grund, warum es früher etwas gab.“

Kommentar: Nur Zäune bringen Sicherheit Die Bilder von den Verwüstungen auf Grünflächen und Spielplätzen sprechen eine eindeutige Sprache, und niemand dürfte scharf darauf sein, abends vor der Haustür zwischen eine Bache und ihre Frischlinge zu geraten. clearing

Das für den Stadtforst zuständige Grünflächenamt kennt das Problem, und sein Leiter Stephan Heldmann räumt ein, „dass Bürger betroffen sind“. Sein Amt habe auch bereits reagiert: „Wir haben die Bejagung intensiviert, auch außerhalb der eigentlichen Jagdzeit. Wir wollen die Population nur so hoch halten wie unbedingt notwendig.“ Es gebe jedoch auch einen Jagdschutz, der einzuhalten sei. Eine Einzäunung der Grundstücke der Wohnungsgesellschaften sei eine Lösungsmöglichkeit, so Heldmann. Man habe jedoch auch das früher von einem Zaun umgebene Areal abgefahren, um sich ein Bild zu machen.

Den Wald einzäunen, das will Thomas Schlimme, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Ortsbeirat 6, auf keinen Fall. Er stimmt aber mit SPD und CDU darin überein, dass die Wildschweine aus den Siedlungsbereichen herausgehalten werden müssen. Wanka sieht das pragmatisch: „Die Problematik ist altbekannt. Andere Ideen sind auch okay – aber es muss endlich etwas passieren.“