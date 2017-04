Verkehrsverstöße: Gefahr auf der Pfaffenwiese: Autofahrer missachten Einbahnregelung

Seitdem die Pfaffenwiese auf Höhe der Jahrhunderthalle in Richtung Zeilsheim auf einer Strecke von mehreren hundert Metern gesperrt ist, weil die eine Straßenhälfte durch Bauarbeiten blockiert wird, halten sich dort manche nicht mehr an die Verkehrsregeln: Derzeit besteht eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Zeilsheim. In der anderen Richtung muss die Umleitung über die Sindlinger Bahnstraße, den Sindlinger Kreisel und die Höchster Farbenstraße genommen werden. Für Linienbusse wurde eine Ampel eingerichtet, die den Autoverkehr in Richtung Zeilsheim zurück hält, wenn die Busse von Zeilsheim in Richtung Unterliederbach Grün erhalten. Doch auch immer wieder wird diese Passage von Pkw-Fahrern oder den Lenkern von Lieferwagen genutzt.

In den Gegenverkehr

Die Ampel ist eine reine Bus-Ampel – ein weißer Querstrich bedeutet Rot, ein senkrechter Strich bedeutet Grün. Die Ampel schaltet nur um, wenn ein Bus sie anfunkt. Das juckt viele Autofahrer nicht: Sie fahren trotzdem in den Baustellenbereich ein. Das ist auch deshalb gefährlich, weil die Strecke bis zur nächsten Ampel wegen einer Kurve nicht komplett einsehbar ist. Begegnungen mit dem Gegenverkehr auf der einspurigen Strecke sind dann unvermeidbar. Die Autofahrer, die so in Richtung Unterliederbach unterwegs sind, fahren gegen die Einbahnstraßenregelung und begehen damit gleichzeitig einen Rotlichtverstoß.

Bild-Zoom Die Beschilderung ist eindeutig, gerade zeigt die Ampel sogar für die Busse „Rot“, und trotzdem fährt der Transporter-Fahrer in die Baustelle ein.

In den Anfangstagen der Baustelle hat die Polizei dort kontrolliert und reichlich Strafzettel verteilt. Doch inzwischen haben die Kontrollen der Ordnungshüter nachgelassen; nun wird verstärkt gegen die Einbahnrichtung gefahren.

Thomas Schlimme, Vorsitzender der Fraktion der Grünen im Ortsbeirat 6 (Frankfurter Westen), hat beim 17. Polizeirevier in Höchst nachgefragt und zur Antwort erhalten, man könne nicht dauerhaft einen Streifenwagen dort stehen haben. „Das ist verständlich, aber zivile Kontrollen wären sowieso viel effektiver. Irgendetwas muss jedenfalls geschehen, bevor es zum ersten schweren Unfall kommt“, sagt Schlimme.

Der Grünen-Politiker hat nun einen Antrag für die nächste Ortsbeiratssitzung am Dienstag, 25. April, gestellt: Schlimme möchte die Zustimmung der anderen Fraktionen dafür, dass der Magistrat eine Lösung findet, „das verkehrswidrige und hochgefährliche Verhalten“ vieler Autofahrer in der Baustelle an der Pfaffenwiese schnellstens zu unterbinden.

Das Problem treibt viele Zeilsheimer um, die in der Baustelle schon Begegnungen mit Gegenverkehr hatten: „Die Leute sind völlig uneinsichtig“, sagt ein Leser, der davon berichtet, dass die Autos ihm zum Teil „entgegengedonnert“ kamen. Einer sei dann auf den Radweg ausgewichen. Dass die Autofahrer in die Baustelle fahren, sei reine Absicht: „Das ist mehrfach rechtzeitig vorher ausgeschildert. Wer da durchfährt, dem stinkt es einfach, außen rumzufahren.“

Auf der Busspur

Manche fahren direkt über die Bus-Ampel, andere hängen sich an den Bus und nutzen so quasi dessen „Windschatten“, um durchzukommen.

Ein Anwohner fordert konkret: „Da muss ein Blitzer hin, der alle fotografiert, die über die Bus-Ampel fahren.“ Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog schlägt ein Rotlichtverstoß mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer mit 2 Punkten in Flensburg, einem Monat Fahrverbot und 200 bis 320 Euro Bußgeld zu Buche.