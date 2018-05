Frankfurter Westen: In Verkehrsspitzenzeiten kommt es in einigen Stadtteilen zum Kollaps

Der Verkehr ist wieder das Hauptthema in der nächsten Ortsbeiratssitzung am 5. Juni. Die wachsenden Autoströme lähmen die Stadtteile; es fehlen intelligente Verkehrskonzepte. Hier zwei Beispiele aus Sossenheim und Nied.

Im April 2016 hatte der Magistrat mitgeteilt, dass mit dem Beginn der Arbeiten an der Kreuzung Kurmainzer Straße / Sossenheimer Weg / Dunantring frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 begonnen werde. Das war damals noch lange hin, jetzt ist es so weit – und weil sich keinerlei Bauarbeiten abzeichnen, fragt Susanne Serke (CDU), Vorsteherin des Ortsbeirats 6, in der Juni-Sitzung des Stadtteilparlaments nach: „In Anbetracht dessen, dass die erste Jahreshälfte sich bereits dem Ende zuneigt, möchte der Ortsbeirat über den Stand der Planung informiert werden.“

Sossenheim ist einer der Stadtteile im Westen, die täglich unter Verkehrsstaus ächzen, besonders im östlichen Teil, wo sich der Verkehr aus dem Gewerbegebiet Wilhelm-Fay-Straße – und demnächst wohl auch von einem Rödelheimer Gewerbegebiet (wir berichteten) – zur Autobahn hin quält. Die Westerbach-Siedlung ist von drei Autobahnen eingeschlossen, Sossenheim grenzt an zwei, und wenn es auf den Autobahnen zu einem Unfall kommt, rollt alles durch den Stadtteil.

Einige Kröten schlucken

Damit zumindest der Verkehr aus dem Gewerbegebiet nicht die Wohnlagen verstopft, haben die Grünen für die nächste Ortsbeiratssitzung den Antrag gestellt, eine zusätzliche Autobahnanbindung des Gewerbegebiets Wilhelm-Fay-Straße zu prüfen – die Stadt möge auf das Land Hessen zugehen, das für das überregionale Autobahnnetz zuständig ist, und verhandeln. Dass Antragsteller Thomas Schlimme den Bau von Straßen fordert, wäre dem Öko-Pionier einstmals wahrscheinlich völlig absurd erschienen. Aber inzwischen müssen auch die Grünen einige Kröten schlucken, geben sie aber auch gleich zurück: „Aufgrund der Kürze des Abstands der Auffahrten müsste dann möglicherweise die Geschwindigkeit auf der Autobahn reduziert werden. Dies sollte jedoch auch von radikalen Befürwortern des Autoverkehrs angesichts der massiven Probleme, die sich anders nicht wirklich lösen lassen, als zweitrangig betrachtet werden.“

Feinstäube verringern

Um die Menschen auch im Frankfurter Westen vor den Auswirkungen des Verkehrs zu schützen, fordert Schlimme auch, die Umweltzone der Stadt Frankfurt auf den Ortsbezirk 6 auszuweiten: Bislang beginnt sie, wenn man von Westen kommt, erst jenseits der A 5 mit Beginn des Gallus. Die Ausweitung der vor zwölf Jahren bereits eingeführte Umweltzone auf das gesamte Stadtgebiet ist auch im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen festgeschrieben. Die Umweltzone habe dazu beigetragen, die Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung nachweisbar zu verringern, so Schlimme.

Das tägliche Chaos im Bereich Alt-Nied zwischen Oeserstraße und Mainzer Landstraße greift der parteilose Ortsbeirat Uwe Eisenmann auf: In den Straßen des Viertels, in denen trotz der Verengungen Zweirichtungsverkehr herrscht, käme es in den Verkehrsspitzenzeiten zu „tumultartigen Szenen“ mit Hupkonzerten, so Eisenmann, wenn in den zugeparkten Straßen ein Ausweichen nicht möglich sei. Es habe bereits Blechschäden gegeben, zum Teil mit Fahrerflucht. Ein Anwohner sei gar in eine Versicherungsbetrügerkartei aufgenommen worden, weil er schon vier mal einen Schaden mit Fahrerflucht habe melden müssen. Eisenmann schlägt vor, die Verkehrsführung neu zu ordnen und zwischen Alt-Nied, das gerade wegen Bauarbeiten gesperrt ist, und der Luthmerstraße auf Einbahnregelungen zu setzen.