Millionen-Kostensteigerung beim Neubau: Millionengrab Höchster Klinik: Erneute Kostenexplosion

Gerade einmal zwei Jahre sind verstrichen, seit die damalige Gesundheitsdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) die jüngste Kostensteigerung in Höhe von beinahe 40 Millionen Euro verkündet hat, jetzt legt ihr Nachfolger Stefan Majer (ebenfalls Grüne) nach. Beinahe 50 Millionen Euro mehr als geplant muss die Stadt in das Vorhaben investieren. Damit erhöht sich der Anteil der Stadt Frankfurt von 182,3 Millionen auf 231,252 Millionen Euro. Weitere 54,7 Millionen Euro steuert das Land Hessen bei. Macht insgesamt 286 Millionen Euro. Die Kosten für den notwendigen Funktionsbau, in dem Verwaltung, Sterilisation und Kantine unterkommen sollen, sind darin ebenso wenig berücksichtigt wie die Kosten für den Neubau von Psychiatrie und Geriatrie.

Gut die Hälfte der jüngsten Kostensteigerung – 26,1 Millionen Euro – entfällt auf die Baukosten. Majer begründet dies damit, dass sich das Projekt wegen des Zusammenschlusses mit den Main-Taunus-Kliniken so lange verzögert habe: „Jedes Jahr am Bau kostet richtig Geld.“ Das sei bei der Kostenplanung für den Neubau jedoch nicht berücksichtigt worden. Tatsächlich ist in der Magistratsvorlage vom Januar 2015 eine Baukostensteigerung für den Zeitraum 2010 bis 2014 in Höhe von 14,4 Millionen Euro eingerechnet, nicht jedoch für den Zeitraum von 2015 bis 2019.

Auch fehle der „Sicherheitspuffer, den jeder private Bauherr für Unvorhergesehenes einplant“, so Majer. „Wer die Vorlage genau gelesen hat, wusste, dass da noch weitere Kosten folgen. Der Generalunternehmer hat diese Kosten in sein Angebot eingerechnet“, erklärt der Gesundheitsdezernent die um 26,1 Millionen auf 263,1 Millionen Euro gestiegenen Baukosten und betont, dass an der Planung selbst „nicht ein Jota“ geändert worden sei. „Ich finde, dass wir für die Ausschreibung ein gutes Ergebnis bekommen haben“, gibt sich der Stadtrat zufrieden. Ursprünglich sollte der Neubau einmal 173 Millionen Euro kosten.

Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von 22,8 Millionen Euro, die bislang nicht einkalkuliert waren und sich aus unterschiedlichen Posten zusammensetzen. Da sind zum Beispiel 6,6 Millionen Euro für Übergangslösungen: Alles, was im Neubau keinen Platz findet wie etwa Verwaltung, Sterilisation oder Kantine, muss vorerst andernorts untergebracht werden, weil der Altbau abgerissen wird. Da sind 10 Millionen Euro für Medizintechnik, 400 000 Euro Grunderwerbsteuer und 1,75 Millionen Euro für die Feinplanung der Betriebsorganisation und die Umzugssimulation. Da sind aber auch 4,1 Millionen Euro für die Planung der weiteren Campusentwicklung – die am Ende weitere Millionen verschlingen wird. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Aussagen über Umfang und Höhe von Folgeinvestitionen möglich“, betont Majer. Hierfür müsse erst die Planung stehen. Zu diesen Investitionen habe sich die Stadt Frankfurt im Konsortialvertrag mit den Main-Taunus-Kliniken verpflichtet, unterstreicht der Stadtrat, dass auch diese Kosten absehbar gewesen seien.



Bis Jahresende soll die Vorlage für den neu zu errichtenden Funktionsbau fertig sein, damit 2019 mit dem Bau begonnen werden kann. „Da geben wir richtig Gas. Je eher der Funktionsbau steht, umso eher können wir die Übergangsmaßnahmen beenden“, betont der Stadtrat. Ob die Stadt am Ende selbst baut oder bauen lässt und die Räume dann mietet – im Gespräch war ein Deal mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG –, werde noch geprüft, so Majer.

In der Vorlage aus dem Jahr 2015 waren für den Umbau der aktuellen Notaufnahme – dort soll später einmal die Augenklinik untergebracht werden – und für den Neubau des Funktionsgebäudes knapp 30 Millionen Euro veranschlagt.



Während Majer das Risiko für weitere Kostensteigerungen beim Neubau als gering einstuft, weil sich die Stadt mit dem Generalunternehmer auf einen Festpreis geeinigt hat, weist er auf ein weiteres Risiko explizit hin: die Kosten für den Abriss des Bettenhochhauses. Diese trägt die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG im Gegenzug für die Überlassung von Klinikflächen – aber nur bis zu einer Obergrenze in Höhe von 4,165 Millionen Euro. Dazu Majer: „Da die tatsächlichen Abbruchkosten in nicht unerheblichem Umfang abweichen können, besteht ein Zuzahlungsrisiko für die Stadt Frankfurt, das gegenwärtig noch nicht beziffert werden kann.“

