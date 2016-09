Kindereinrichtungen in Frankfurt: Modulbau-Kitas sind ein Flop

Drei der sechs neuen Modulbaukitas sind pressewirksam an die Träger übergeben worden. Wegen Baumängeln ist keine davon in Betrieb. Und auch die neue Kita in Zeilsheim kann so nicht eröffnet werden.

Es gab schon sechs Termine für die Schlüsselübergabe, immer wieder wurde das Datum verschoben. Derzeit ist nicht klar, ob der auch schon nach hinten gerückte Eröffnungstermin der neuen Kita in der Blauländchenstraße am 1. Oktober eingehalten werden kann. Am Betreiber liegt es nicht: Die ASB Lehrerkooperative könnte binnen weniger Tage starten. Aber: Bei der Stadt gibt es Konfusionen. Die neue Kita, eine der mit viel Tam-Tam angekündigten Modulbaukitas, mit deren Errichtung Zeit und Geld gespart werden sollte, hat Baumängel. Und die müssen erst beseitigt werden, bevor die Kita an den Träger übergeben werden kann. Bei zwei weiteren Modulbaukitas – in der Pfortenstraße und am Römischen Ring – fand zwar schon die Feier mit öffentlichkeitswirksamer Schlüsselübergabe statt, nur: in Betrieb gegangen sind die Kitas nicht. In beiden Fällen aus demselben Grund: Baumängel.

In der Kita in der Pfortenstraße in Fechenheim müssten angeblich noch Fliegengitter angebracht werden; im Fall der Kita am Römischen Ring im Europaviertel klingt es dramatischer: Dort sollen Toiletten falsch eingebaut worden sein. „Es wurden kleinere Mängel festgestellt, und man ist dabei, das auszumerzen“, heißt es aus dem Dezernat von Jan Schneider, der das Modell der Modulbaukitas propagiert hat, um Zeit und Geld zu sparen: Gebaut wird quasi nach „Schema F“; es wird nicht für jeden Kita-Neubau neu geplant, sondern ein einheitlicher Plan genommen, der nur an das Baugrundstück angepasst wird. Damit, so erklärte Schneider seinerzeit in den Ortsbeiräten, werde Zeit und Geld gespart – und neue Kitas könnten schneller verwirklicht werden. Das heißt: Statt im Schnitt 5,5 Millionen Euro sollten Kitas für etwa die Hälfte der Kosten gebaut werden.

Übernahme verweigert

Der Sozialpädagogische Verein, der die zuletzt übergebene Kita am Dammgraben zwischen Kuhwaldsiedlung und Europaviertel übernehmen soll, hat die Annahme des Gebäudes im derzeitigen Zustand verweigert und eine Nachbesserungsliste vorgelegt. Unter anderem gibt es eine Innentreppe, deren Geländer von Kindern überklettert werden kann – ein Grundplanungsfehler, denn das ist ein sicherheitsrelevanter Mangel.

Die neue Kita in der Blauländchenstraße in Zeilsheim habe „nur kleine Baumängel“, heißt es aus Schneiders Dezernat: „Das wird keine Monate dauern. Wir sind bemüht, dass es schnell geht. Aus baulicher Sicht steht der Inbetriebnahme am 1. Oktober nichts entgegen.“ Der künftige Betreiber, die ASB Lehrerkooperative, hat aber offensichtlich Bedenken: Für Mittwoch, 7. September, ist ein Elternabend angesetzt worden, um die Lage mit den auf die Eröffnung wartenden Eltern zu besprechen. Ursprünglich war der 7. September einer der Termine einer möglichen Schlüsselübergabe – bis er verschoben wurde. Derzeit werden bereits Kinder, deren Eltern mit der Lehrerkooperative abgeschlossen haben, in anderen Einrichtungen betreut – zwei Kinder in der Internationalen Kindertagesstätte in der Karl-Blum-Allee in Höchst und vier Kinder in einer Kita in der Herzogstraße in Niederrad. „Dort sind sie aber an der Grenze ihrer Kapazität und können keine weiteren Kinder zur Überbrückung aufnehmen“, sagt Susanne Hermann, die Leiterin der Kita Blauländchenstraße.

Schlechte Kommunikation

Ulrike Berger, Fachbereichsleiterin für Kindertagesstätten und schulnahe Betreuung bei der Lehrerkooperative, weiß nicht, was in der Kita Blauländchenstraße noch alles zu machen ist: „Ich komme in das Gebäude nicht hinein.“ Sie kritisiert die „schlechte Kommunikation der Ämter“ und ärgert sich: „Wir Träger werden zu symbolischen Schlüsselübergaben zitiert, wissen aber, dass wir hinterher nicht einziehen können.“

Die ASB Lehrerkooperative hat die Schlüsselübergabe abgelehnt, so lange das neue Haus nicht komplett in Ordnung ist – auch aus Angst, plötzlich selbst für die Beseitigung von Mängeln zuständig zu sein. Wenn die Mängel beseitigt sind, kann es binnen kürzester Zeit losgehen: „Wir haben vorige Woche am Riedberg innerhalb von drei Tagen eine neue Kita bestückt“, sagt Susanne Hermann. Die Lieferanten für Tische, Stühle oder Spielzeug stünden in den Startlöchern, das Personal ist eingestellt. Schon im Juni hätte es eigentlich losgehen sollen. Wenn der städtische Bauträger das Gebäude für fertig erklärt und die Schlüssel übergeben sind, steht noch eine Begehung durch das Stadtschulamt und das Gesundheitsamt an, die prüfen, ob die Einrichtung kindgerecht ist und die Sicherheitsstandards erfüllt sind. Erst nach dieser Begehung kann der ASB Lehrerkooperative die Betriebserlaubnis erteilt werden.

Die Betriebserlaubnis ist die gesetzliche Voraussetzung für die Eröffnung der Kita und die Grundlage für den Träger, den Eröffnungstag festlegen zu können. Dieser Prozess nimmt nach den Erfahrungen der ASB Lehrerkooperative noch einmal 14 Tage in Anspruch. Damit wackelt auch der mehrfach verschobene Eröffnungstermin am 1. Oktober, und der Spediteur, der für die Lieferung der Einrichtungsgegenstände zuständig ist, sitzt seit dem 1. Juli auf den Möbeln.