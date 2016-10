Familientragödie in Frankfurt: Mörder hinterlässt Brief am Tatort

Nach der Familientragödie in der Carl-Sonnenschein-Straße steht Ousseini O., der Ehemann (47) der getöteten Frau (39), unter Mordverdacht. Er soll die Mutter von drei Kindern mit einem Beil erschlagen haben. Der Ehemann, der sich im Anschluss an die Tat selbst umbringen wollte, hat einen Brief am Tatort zurückgelassen. Als Motiv habe er in diesem Brief Hass auf die Frau angeführt, von Rache gesprochen und von einer Demonstration seiner Macht gegenüber der 39-Jährigen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag.

In dem Schreiben habe der 47-Jährige sich auch bei seinen Kindern entschuldigt, denen er die Mutter genommen hat: Die vier bis acht Jahre alten Kinder sind in Obhut des Jugendamts. Der Mann hatte nach der Bluttat vom vergangenen Donnerstag versucht, sich selbst das Leben zu nehmen: Er war vom Dach der Galeria Kaufhof in der Frankfurter Innenstadt gesprungen, allerdings auf einem Vordach aufgeschlagen, von dem er von den Sanitätern geborgen werden musste. Er überlebte den Sprung lebensgefährlich verletzt, liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses und ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch immer nicht vernehmungsfähig.

Schädel zertrümmert

Die 39 Jahre alte Frau starb an Schlägen mit einem Beil, die ihre Schädeldecke trafen. Das hat die Obduktion der Leiche am vergangenen Freitag ergeben. Das Paar lebte in Trennung und stritt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um das Sorgerecht für die Kinder. Dieser Streit habe vermutlich auch die Tat vom Donnerstag ausgelöst, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft: Dem Mann sei wohl alles zu viel geworden und er habe Rache nehmen wollen.

Kinder weggebracht

Polizisten hatten die Leiche der 39-Jährigen im Reihenhaus der Familie in der Carl-Sonnenschein-Straße entdeckt, als sie die Frau über die versuchte Selbsttötung ihres Mannes informieren wollten. Die Kinder waren zu der Tatzeit und beim Eintreffen der Polizei nicht zu Hause. Der Ehemann soll sie am Morgen in den Kindergarten und die Schule gebracht haben, bevor er die Tat verübte.

Dadurch, dass die Polizei die Leiche der Frau fand, ist den Kindern der Anblick ihrer erschlagenen Mutter erspart geblieben. Die Polizei hatte die Eingangstür zu dem Reihenhaus aufgebrochen, nachdem die Frau die Tür nicht geöffnet hatte und Beamten sich bei Nachbarn umgehört hatten.