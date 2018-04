Eine blaue Schlange aus leeren PET-Flaschen schlängelt sich durch den Raum. Du stehst hier in einer der insgesamt sechs Produktionsanlagen des Familienunternehmens Hassia. Bevor es los geht bitte noch Schutzhaube auf den Kopf und Hände desinfizieren, denn hier herrschen strenge Hygienebedingungen. Es muss möglichst keimfrei bleiben.

Mit der Elektrohängebahn in die Produktion

Die Flaschen der Hassia-Produkte, die Du nach dem Gebrauch in den Pfandautomaten wirfst, triffst Du hier wieder an. Wenn sie im Stammhaus in Bad Vilbel ankommen, geht der Transport noch weiter. Eine unterirdische Elektrohängebahn trägt die vollgepackten Paletten von der Logistik in die Produktion. Wusstest Du eigentlich, dass PET-Flaschen bis zu 40 mal wiederverwendet werden können? Wir auch nicht!

Reinigung: 40.000 Flaschen pro Stunde

Schnell rattern die Flaschen vor Dir über das Fließband zu den verschiedenen Stationen. Die Maschinenlautstärke macht eine Unterhaltung schwer. Bevor es ans Befüllen geht, müssen sie noch überprüft und bei 60 Grad gereinigt werden. Du willst ja sauberes Wasser in fehlerfreien Flaschen. 40.000 Flaschen werden hier deshalb pro Stunde gereinigt.

Bilderstrecke So sieht es bei Hassia in Bad Vilbel aus

Auf Seite zwei siehst Du das schwindelerregende Hochregallager