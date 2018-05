26 Premieren in Darmstadt - Samuel Koch verlässt Ensemble

Das Staatstheater Darmstadt hat in der kommenden Spielzeit in Schauspiel, Ballett und Oper insgesamt 26 Premieren auf dem Programm. Darunter sind neun Wiederaufnahmen und vier Uraufführungen, wie Intendant Karsten Wiegand am Freitag in Darmstadt sagte. Erstmals auf einer Bühne werde unter anderem „Das weiße Band” nach dem gleichnamigen Spielfilm von Michael Haneke (2009) zu sehen sein.

Der bekannte querschnittsgelähmte Schauspieler Samuel Koch verlasse das Staatstheater zur neuen Saison 2018/19 und nehme das Angebot eines anderen Schauspielhauses an. Einzelheiten zu Kochs Plänen verriet das Theater aber nicht. Der 30-Jährige gehörte seit 2014 zum Darmstädter Ensemble.

Die Frage „Wo ist die Grenze?” ist das Thema der neuen Spielzeit. „Die Frage nach der eigenen Begrenztheit, Grenzen überwinden oder respektieren, ob mit Mut oder Demut: Das wird sich wie ein roter Faden durch die Saison ziehen”, sagt Wiegand. Das Leitthema gilt auch für die Oper. Eröffnet wird die neue Spielzeit am 10. August auf der Terrasse des Staatstheaters mit der Schauspiel-Komödie „Der fröhliche Weinberg” von Carl Zuckmayer.

(dpa)