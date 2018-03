54 Künstler zeigen Werke zur Zukunft Afrikas

Wirbel um Kultur-Mäzene in den USA

New York. Kulturelle Institutionen sind in den USA auf reiche Spender angewiesen. Was aber, wenn diese ihr Geld auf dubiose Weise verdient haben? Oder ganz anderer Meinung sind? Auch aufgrund des umstrittenen Präsidenten Donald Trump flammen zurzeit wieder Proteste auf. mehr