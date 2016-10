Kino-Satire „Er ist wieder da“: Adolf Hitler hat Chancen

Rund zwei Millionen Leser haben seit 2012 über den Roman „Er ist wieder da“ gelacht, die grandiose Satire rund um Adolf Hitler, der im Berlin von heute wiederaufersteht, sich die Uniform abbürstet, durch die „Reichshauptstadt“ marschiert und sein Deutschland einer Prüfung unterzieht. Viele jubeln am Brandenburger Tor dem „Führer“ zu und freuen sich über seine Wiederkehr, andere sind hell entsetzt. Nicht wenige auch halten ihn nur für einen Verrückten, der sich als Ober-Nazi ausgibt. Oder aber für einen Komödianten, der kostümiert mit Oberlippen-Bärtchen und langem Ledermantel durchs Stadtzentrum läuft und den Arm zum Gruß erhebt. Kein gefährlicher Diktator also, nur ein Narr?

„Look who’s back“

In der Kategorie Komödie wurde die Satire von David Wnendt nach dem Buch von Timur Vermes nun für den Europäischen Filmpreis nominiert, zusammen mit der dänisch-norwegischen Komödie „Ein Mann namens Ove“ sowie der französischen Komödie „Unterwegs mit Jacqueline“. Verliehen wird der Filmpreis am 10. Dezember in Breslau, der diesjährigen polnischen Kulturhauptstadt Europas. Zwei weitere deutsche Beiträge stehen schon länger fest: „Toni Erdman“ und „24 Wochen“.

Bemerkenswert an der Einreichung von „Er ist wieder da“ mit dem Wiener Burgschauspieler Oliver Masucci ist, wie sehr das Thema Adolf Hitler immer noch und immer wieder fasziniert, im Inland wie im Ausland. Unter dem englischsprachigen Titel „Look who’s back“ wurden Buch und Film international auf den Markt gebracht. Der Film war auch bei der amerikanischen Filmakademie in Los Angeles für den Auslands-Oscar 2016 eingereicht, ging aber leer aus. Im amerikanischen Filmwesen wird bei Filmen über die Nazi-Zeit übrigens oft kritisch von einer „Holocaust-Industrie“ gesprochen. Wobei die filmische Faszinationskraft deutscher Diktaturen längst auf die DDR übergesprungen ist. So erhielt das Kinowerk „Das Leben der Anderen“ über einen Stasi-Offizier, der die Gesinnung wechselt, 2006 den Auslands-Oscar. Der Erfolg für den Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck war so groß, dass er sich bis heute nicht davon erholt hat. Der Filmemacher hatte zuvor übrigens schon den Europäischen Filmpreis erhalten.

Anders als das Buch „Er ist wieder da“ ist der Film zwar kein Meisterwerk, unterhält aber durch seine ungewöhnliche Handlung und betreibt die Humorisierung der Hitler-Zeit weiter (das Hörbuch hat der Komiker Christoph-Maria Herbst eingelesen). Die Grundidee dahinter lautet, dass Adolf Hitler im Bewusstsein des deutschen Volks immer noch allgegenwärtig ist, dass die Deutschen ihn, ob sie ihn nun verehren oder verachten, einfach nicht loswerden. Diese Einschätzung steckt auch hinter Kunstprojekten wie „Adolf Hitler: Mein Kampf, Band 1 & 2“, eine Performance, die derzeit im Frankfurter Mousonturm läuft, aufgeführt von der Theatergruppe „Rimini Protokoll“, hervorgegangen aus dem Gießener Institut für Theaterwissenschaft. Ist Hitler also wieder da? Vonwegen: Er war niemals weg.