Akademie für Sprache und Dichtung wählt neuen Präsidenten

Nach zwei Amtsperioden hört der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung auf. Einen Nachfolger für Heinrich Detering will die Herbsttagung der Akademie heute in Darmstadt wählen. Der 57-jährige Detering ist Professor für Neuere deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. Er war 2011 an die Spitze der Akademie gewählt worden, zuvor war er bereits Vizepräsident gewesen. Seinerzeit löste er Klaus Reichert ab, der das Amt neun Jahre inne hatte. Eine Amtszeit dauert drei Jahre.

Die Herbsttagung der Akademie dauert insgesamt drei Tage und geht am Samstag zu Ende. Zum Abschluss wird der Georg-Büchner-Preis überreicht. Die Auszeichnung gilt als wichtigste Ehrung für deutschsprachige Literatur. Den Büchner-Preis 2017 bekommt am Samstag der Lyriker Jan Wagner.

(dpa)