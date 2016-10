„White Lies“: Am sonnigen Strand sieht alles anders aus

Wie ein Umzug vom tristen England ins sonnig warme Kalifornien doch das Weltbild zu verändern vermag. Seit sich der Lebensmittelpunkt der 2007 gegründeten Formation „White Lies“ aus dem Londoner Stadtteil Ealing nach Los Angeles verlagerte, basieren aktuelle Songs viel häufiger als zuvor auf optimistischen Dur-Akkorden.

Anstatt Tristesse setzen Vokalist und Gitarrist Harry McVeigh, Bassist Charles Cave, Schlagzeuger Jack Lawrence-Brown und Keyboarder Tommy Bowen neuerdings mehr auf Lebensfreude. Meer, Sonne, Surfen: Das hebt die Stimmung.

Mag „Take It Out On Me“ zum Auftakt im nahezu ausverkauften Frankfurter Club „Gibson“ auch noch selbstkritisch die Beziehung zum Lebensabschnittpartner hinterfragen, so ist doch die geflissentliche Kommerzialität nicht zu überhören: Aus opulenten Synthieflächen, wuchtigen Gitarrenakkorden, käftigem Bass und voranpreschender Rhythmik entwickelt sich der Ohrwurm – mit großen Chancen, auch auf hr3 und FFH Gehör zu finden. Weitere Beispiele aus dem aktuellen Album „Friends“ wie „Morning In LA“, „Summer Didn’t Change A Thing“ und „Is My Love Enough?“ profitieren ebenfalls spürbar vom luftig kalifornischen Laissez-faire. „Hold Back Your Love“ imitiert gar die Rhythmusspur von „Queens“ Superhit „Radio Ga Ga“. Eifrig vom mehrhheitlich jugendlichen Publikum textsicher besungen, betanzt und beklatscht.

Doch es sind die Songs aus den drei vorangegangenen Alben von „White Lies“, die tatsächlich Nachhaltigkeit vermitteln. Da entfaltete die Truppe noch dicht auf den Spuren von „Ultravox“, „Joy Division“, „The Teardrop Explodes“ und „Echo & The Bunnymen“ ihren von New Wave und Synthiepop der Frühachtziger signifikant geprägten, mehr zum Melancholischen neigenden Sturm und Drang aus.

Da setzte sich die Band in zwar griffigen, aber stets auch gegen den Strich gebürsteten Songs wie „Death“, „E.S.T.“, „Unfinished Business“ und „Farewell To The Fairground“ mit Themen wie Vergänglichkeit, gesellschaftliche Rituale und moderne Medienwelt auseinander. Auch im „Gibson“ zünden diese Hymnen noch immer vortrefflich. Mag es auch Harry McVeigh als Frontmann ein wenig an Charisma und als Vokalist etwas an Stimmstärke mangeln, beim finalen „Bigger Than Us“ bündeln sich noch einmal die Stärken von „White Lies“: Hymnisches Pathos trifft auf jugendlichen Übermut.