Frankfurter Schauspiel: Amerika betrachtet sich selbst

„Alle meine Söhne“ und „Husbands and Wives“ handeln von Auseinandersetzungen in der Familie, zwischen einzelnen Paaren und in der ganzen Nation.

Anselm Weber, der neue Intendant des Frankfurter Schauspiels, hat Sinn für dramaturgische Zusammenhänge. Wenn er zwei Stücke von Arthur Miller und Woody Allen zu einem Amerika-Wochenende zusammenspannt, weiß er sicherlich, was er da tut. Theatralisch wie auch politisch. Während viele deutsche Bühnen sich derzeit in einfältigen Donald-Trump-Verrissen ergehen und sich damit vor Argumenten drücken, lässt Weber, viel gescheiter, Amerika sich kritisch selbst betrachten. Es ist dazu nämlich durchaus in der Lage. Enthüllung war schon immer seine ganz große Stärke.

Nicht gesellschaftsfähig

So unterschiedlich Arthur Miller und Woody Allen als Autoren sein mögen, ist ihnen doch etliches gemeinsam. Die beiden gebürtigen New Yorker, zwei typische jüdische Ostküsten-Intellektuelle, haben jeweils am Anfang für den Broadway gearbeitet, waren mit berühmten Schauspielerinnen verheiratet und sind irgendwann den Weg vom Theater zum Kino gegangen. Während Miller, einige Jahre Ehemann von Marilyn Monroe, schließlich Drehbücher schrieb („Nicht gesellschaftsfähig“), übernahm Allen, einst Ehemann von Mia Farrow, bei seinen Filmen das Regieführen gleich mit („Der Stadtneuroriker“).

Der im Jahr 2005 gestorbene Miller und der gerade 82 gewordene Allen ähneln Analytikern, die ihr Land wahlweise als Tragödie beziehungsweise Komödie sehen und darin seinen Geist und seine Seele erkunden. Miller schaut der Nation tief ins Gewissen und weiß, wo die dunklen Flecken liegen. Allen blickt der Nation in die Psyche und erforscht, wo die Verdrängung wirkt. Müsste man eine inhaltliche Verbindung zwischen den beiden Lebenswerken herstellen, wäre dies das Schuldgefühl. Es hinterbleibt untilgbar und gibt immer wieder Anlass zum Hadern, Verzweifeln, Heulen oder Lachen, kurzum: zum Ins-Theatergehen.

Abend 1, Frankfurter Schauspiel, Arthur Millers „Alle meine Söhne“. Vor dem Haus der Familie Keller sitzt an einem sommerlichen Sonntag Vater Joe (Michael Schütz), Fabrikant von Flugzeugmotoren. Seine beiden Söhne waren im Zweiten Weltkrieg. Der ältere Larry ist auch nach drei Jahren noch als Pilot vermisst. Der jüngere Chris (Nils Kreutinger) möchte sich nun mit der Freundin des Bruders (Sarah Grunert) verloben. Der Vater willigt ein, doch Mutter Kate (Katharina Linder) will noch nicht an den Tod von Larry glauben. Zu bedrohlich für sie und die Ihren wäre dieser Gedanke. Doch die Wahrheit ist durchsetzungsfähiger. Zunächst ist sie nur eine Ahnung. Dann aber drängt sie ungestüm hervor und erlaubt auch Chris nicht länger, vor sich selbst zu leugnen, dass sein Vater durch die Lieferung schadhafter Motoren Larrys Tod verursacht haben könnte – so wie den anderer junger Air-Force-Männer.

Wie bei „Bonanza“

Die schmerzliche Gewissheit entlädt sich in familiären Gefühlsausbrüchen und zerstört, was bislang mühsam zusammengehalten war. Anselm Weber inszeniert das anfangs stockend, dann aber mit wachsender Antriebskraft, bis das gut gebaute Drama wie von selbst mitreißt. Wie immer, wenn in einem literarischen US-Werk ein Vater und alle seine Söhne vorkommen, sind es die unterschiedlichen Kinder Amerikas, die da für eine moralisch unbewältigte Vergangenheit und eine neu zu beginnende Zukunft stehen. Das ist bei Miller nicht anders als bei „Bonanza“. Wenngleich bei Miller immer auch die Lebenslüge eines Henrik Ibsen und die Abgründigkeit eines antiken Trauerspiels über dem Geschehen schweben. Das lässt Webers Inszenierung nicht außer acht. Fast sinnwidrig erscheint nur, dass sie die Handlung aus den 40er Jahren ins Heute verlegt, indem sie die Schauspieler in aktuelle Mode steckt – gemäß dem allgemeinen Theatertrend, der hier vielleicht besser ein Retrotrend gewesen wäre. Trotzdem: Millers Klarheit und Erkenntnis bringt der Intendant zum Leuchten.

Therapie für die Ehe

Abend 2, Frankfurter Kammerspiele, Woody Allens „Husbands and Wives“. Zwei Paare sitzen an einem beliebigen Abend vor bunten Plastikquadern und dem Schriftzug „LOVE“. Literaturprofessor Gabe (Matthias Redlhammer) und seine Frau Judy (Friederike Ott) haben Besuch von ihrem Freund Jack (Sebastian Kuschmann) und dessen Frau Sally (Anna Kubin). Eine Zusammensetzung wie in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“. Doch hier steht der Schock gleich am Anfang: Jack und Sally eröffnen, dass sie sich getrennt haben. Für Judy gleicht das der Aufforderung, auch ihre Zweisamkeit mit Gabe in Frage zu stellen. Sind sie überhaupt noch glücklich? Wie in einer Therapiesitzung steigen nun bei allen vieren die unerfüllten Erwartungen, erlittenen Enttäuschungen und noch gehegten Wünsche auf. Ein kopfloses Durcheinander nimmt seinen Lauf, wie man es von Woody Allen kennt. Liebe und Sex kommen einander in die Quere, und da auch die Ehe eine Rolle spielt, mitsamt all ihren Ansprüchen, wird es immer komplizierter.

Regisseur Christian Brey, der mehrfach mit Harald Schmidt zusammengearbeitet hat, treibt die Dinge auf die Spitze und unnötig darüber hinaus. Guter Wortwitz braucht eigentlich keine Clownerie. Aber die kann hier auch nicht allzu viel kaputtmachen. Zu treffsicher sind die Sätze, zu aussagekräftig ist ihr Inhalt, zu komisch sind die Versuche der „Husbands and Wives“, die Reste ihres explodierten Lebens wieder zu etwas Brauchbarem zusammenzusetzen. Eine Nummer für sich ist Matthias Redlhammer, der den ungelenken Professor in eine Woody-Parodie in Cordhose verwandelt und schließlich verloren und allein auf der Bühne steht, um es mit dem Single-Sein zu versuchen. Wo der Unglücksrabe die beste Figur macht, hat die Komödie allemal gewonnen.

Wie erhellend die beiden Stücke von Miller und Allen sind, wie triftig und solide, wie bis ins Kleinste durchgestaltet, wird gerade in der Zusammenschau sichtbar. Angelsächsische Direktheit und Unverstelltheit, ausgeführt mit höchster Schreibkunst und gründlicher Handwerklichkeit. „Good job“, sozusagen. Und geradezu eine Bestätigung der Klagen aus den Dramaturgenzimmern, es gebe zu wenig brauchbare deutschsprachige Gegenwartsstücke.