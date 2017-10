Konzert in Frankfurt: Andrea Berg erteilt die Lizenz zum Ausflippen

Unter dem Motto „25 Jahre Abenteuer Leben“ gastierte Andrea Berg in der Jahrhunderthalle und begeisterte ihr Publikum mit einem „Hautnah-Konzert“.

Kerzenlicht bei einem Konzert von Andrea Berg? Nein, das kann nicht sein! Doch. Schließlich zündet der elegant gekleidete Pianist und musikalische Leiter Frank Buohler ein gutes Dutzend weiße Kerzen an, die vor seinem Flügel stehen, bevor er die ersten Noten spielt. Fast glaubt man, Besucher eines klassischen Konzerts zu sein, bis Andrea Berg, mitten im Publikum stehend, von einem hellen Scheinwerfer angestrahlt wird. Was für eine gelungene Überraschung!

Verharren mag die Sängerin, die ein weißes Kleid trägt, dort nicht lange. Langsam macht sie sich auf den Weg zur Bühne. Sie läuft einige Umwege, um möglichst viele ihrer Fans in der fast ausverkauften Jahrhunderthalle mit Händedruck zu begrüßen. Andrea Berg freut sich auf das „Hautnah-Konzert“, in dem sie auf ihre 25 Jahre andauernde Karriere zurückblicken will. Ihr langjähriger musikalische Leiter habe sämtliche Arrangements für alte Lieder neu geschrieben, erklärt die 51-Jährige. Es wird einige „leise Momente“ geben. Aber „es ist und bleibt ein Andrea-Berg-Konzert“, beruhigt sie ihr Fans.

Roter Stoffdrachen

Selbstredend erteilt sie ihrem erwartungsvollen Publikum „die Lizenz zum Ausflippen“. Sie selbst schleudert sich die hochhackigen Pumps von den Füßen. Bald trägt die Sängerin mit „Ein Schiff wird kommen“ einen Klassiker von Lale Andersen vor. Ein weiterer folgt mit Lolitas „Seemann, lass das träumen“. Weil mitgesungen werden darf, tun es viele, welche die Texte dieser betagten Lieder kennen. Allzu lange dauert der nostalgische Ausflug an den Anfang der 60er Jahre jedoch nicht. Letztlich hat Andrea Berg selbst über 200 Lieder geschrieben. In der Tat wird die Autorin fast 40 von denen, die ihr Publikum besonders mag, singen. Ein Best-Of-Programm, das aber auch Überraschungen mit sich bringt.

Vor allem für die kleine Mara, die Andrea Berg aus dem Publikum auf die aufwendig gestaltete Bühne bringt und dort auf einen gigantischen Stuhl setzt. Vier Jahre ist das Mädchen alt, das so munter mitgesungen hat. Von Andrea Berg als Peter Pan verkleidet, sitzt es brav da, während die Sängerin mit ihrer neunköpfigen Band ein paar Lieder spielt. Als Lohn und zur Erinnerung bekommt Mara einen roten Stoffdrachen geschenkt. Und Maras Lieblingslied „Kilimandscharo“ wird das Publikum noch in einer reizvollen Flamenco-Version begeistern.

Gereifte Künstlerin

Überhaupt klingen Songs wie „Feuervogel“, „Wenn du mich willst, dann küss mich doch“ oder „Ein Tag mit Dir im Paradies“ gar nicht gleichförmig. Besonders das Lied „Vorübergehend nicht zu erreichen“ wirkt erstaunlich rockig. Wohl, weil Andrea Berg den Text ihrem Ehemann gewidmet hat. Einem, der mit zwei Handys gleichzeitig an beiden Ohren telefonieren kann.

Aber auch wenn die Musikerin mit „Ich liebe das Leben“ ein Stück vorträgt, dass im Original von Vicky Leandros stammt, zeigt sie viel Feingefühl, was die Interpretation des Hits aus dem Jahr 1991 angeht. Überhaupt erweist sich Andrea Berg an diesem Abend als eine gereifte Künstlerin, die auf allzu übertriebene Gesten, die sonst im Schlagergenre gezeigt werden, verzichtet.

Nicht das große Drama ist Thema des Konzerts, sondern möglichst viel Spaß haben. Und so lässt es sich die gebürtige Krefelderin nicht nehmen, immer wieder ins Publikum zu gehen. Zum Albtraum eines jeden Sicherheitsmanns wird sie, als sie vom Hochparkett hin zum Balkon der Jahrhunderthalle klettert.

Natürlich ist dies noch nicht der Höhepunkt. Er kommt erst, als Andrea Berg nach ihrer gut zweieinhalbstündigen Show als Zugabe ihren größten Hit „Du hast mich tausend mal belogen“ singt. Völlig ausgelassen übernehmen die schon seit langem tanzenden Fans das Singen – nicht nur des Refrains.