Wiesbadener Staatstheater: Arabella sucht die wahre Liebe

Die kleinen Hakenkreuz-Wimpel auf den Tischen im Tanzpalast erkennt man erst auf den dritten Blick. Dezente politische Hinweise, die eine großbürgerliche Gesellschaft noch einmal zu ignorieren versucht, um zum letzten „Tanz auf dem Vulkan“ die Beine zu heben. Wobei: Der überlange Mantel und die verdächtig breite Militärmütze, die der schneidige Graf Elemer trägt, fallen schon vorher ins Auge. Geschickt verweist Intendant und Regisseur Uwe Eric Laufenberg hier auf den Reichsmusikkammer-Präsidenten Richard Strauss, der sich nie ernsthaft von der Nazi-Diktatur distanzierte.

Riesige Freitreppen

Überhaupt weht ein Hauch von „Cabaret“ durch die eleganten Arrangements Gisbert Jäkels, der opulente Salons, riesige Freitreppen und freigeräumte Tanzsäle auf die Bühne des Wiesbadener Staatstheaters zaubert. In diesen überdimensionalen Leerräumen sucht Arabella die wahre Liebe. Unsterblich ist sie in einen Fremden verliebt, der sich später als zahlungskräftiger Idealbewerber Graf Mandryka entpuppt. Ryan McKinny verleiht dem als blutrünstigen Bärentöter und Naturburschen angelegten Grafen die Eleganz eines noblen Parkett-Romeo, der nie im Leben zur Duellpistole greifen würde. Korrespondierend dazu nimmt er seinen Bariton aufreizend zurück und kann damit seine todbringende Eifersucht auf Arabellas zahlreiche Bewerber nicht beglaubigen.

Sabina Cvilak gelingt es, ihre Arabella mit einer geheimnisvollen Aura zu umgeben und ihre Sopranstimme in vieldeutigem Glanz schimmern zu lassen. Jeden Augenblick, den Katharina Konradi samt ihrem blitzsauberen Sopran in ihrer Hosenrolle als Zdenka auf der Bühne verbringt, ist den Besuch dieser Aufführung wert. Und ebenso die rührende Dringlichkeit, mit der sie um ihre scheinbar vergebliche Liebe zu Offizier Matteo kämpft. Der wird von Thomas Blondelle mit dem für ihn typischen Überengagement gesungen, was aber zu dieser Rolle bestens passt. Matteo sieht in Zdenka nur den Knaben und hat ausschließlich Augen für ihre Schwester Arabella, die ihm wiederum keine Beachtung schenkt. Erst, als sich Zdenka nachts in Arabellas Zimmer die Männerkleider auszieht und den verzweifelten Verehrer nach allen Regeln der Kunst tröstet, kann es für die beiden ein Happy End geben.

Helikopter-Mutter

Großartige Sängerdarsteller sind der humorvolle Wolf Matthias Friedrich als prassender Papa Waldner, die vibratoreich intonierende Romina Boscolo als Helikopter-Mutter und Gloria Rehm, die einen spritzigen Luderauftritt als Fiaker-Milli hinlegt und die beides kann: auf dem Bankett-Tisch Cancan tanzen und gleichzeitig Strauss’ schwierige Koloraturen stemmen.

Insgesamt gelingt es dem Staatsorchester unter GMD Patrick Lange, die anspruchsvolle Partitur leichtfüßig zu intonieren. Allerdings fallen einige Unsauberkeiten der schwer geforderten Streicher und der Holzbläser unschön auf. Zudem hätte den Sängerstimmen im dritten Akt mehr Zurückhaltung des riesigen Orchesterapparats gut getan.