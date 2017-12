Archäologen graben Kopf einer „Sphinx” am Strand aus

„Night of the Proms” begeistern in Hamburg

Hamburg. Beim Deutschland-Tournee-Auftakt der diesjährigen „Night of the Proms” treffen beim ersten von zwei Konzerten in Hamburg Stars von gestern und heute auf Orchester und Chor. Neben Altmeistern wie Roger Hodgson und Peter Cetera überzeugt das junge Talent Emily Bear. mehr