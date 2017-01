Varieté im Bockenheimer Depot: Artisten begleiten die Musiker

Der erste Artist des Abends ist gar kein Kletterer. Valentin Garvie, Solotrompeter des Ensemble Modern, nimmt an diesem Abend im Bockenheimer Depot den Service in Anspruch, sich von einem Gabelstapler herein- und im Transportkorb in die Höhe fahren zu lassen. Mauricio Kagels „Morceau de Concours“ ist ein Dialog zwischen Trompete und Horn und tritt in Konversation mit einer Videoinstallation sich schminkender oder sonstwie zum Auftritt vorbereitender Varietékünstler – der rechte kompakte Auftakt für ein ungewöhnliches Kunsterlebnis an einem ungewöhnlichen Ort. Während das 1972 entstandene Stück und auch das einige Jahre später entstandene „Varieté – Concert-Spectacle für Artisten und Musiker“ zwischenzeitlich als Klassiker des um seinen Einfallsreichtum und die Farbigkeit seiner Kompositionen gerühmten Kagel gewiss zu den Klassikern der zeitgenössischen Musik des 20. Jahrhunderts gelten, ist der Argentinier Martin Matalon ein„Zeitgenosse“, der das reizvolle Verhältnis zwischen Musik und Artistik in einer prägnanten und pointierten Schau aufbereitete.

„Caravanserail“ für Artisten und Musiker beinhaltet viele komische und ironische Szenen. Die hohe Professionalität des Ensemble Modern, die diesem Orchester immer wieder die bedeutendsten der noch lebenden Komponisten zugeführt hat, zeigt auch in Matalons nun uraufgeführtem Stück dessen reichhaltige Substanz, sowohl der Musik, als auch der Artisten, die sich freilich mehr im Hintergrund halten und meistens als tanzende Schattenfiguren zu erkennen sind. Das muskulöse Vielfach-Talent im Vordergrund einmal ausgenommen. Gemeinsam mit dem Klassiker „Varieté“ im zweiten Programmteil hat „Caravanserail“, dass zeitgenössische Musik und die anspruchsvolle Artistik thematisch eigene Wege gehen und doch zueinander passen.

Wer „Salto mortale“ und nach Rhythmik und Melodie mitwippende Artisten sucht, ist im Bockenheimer Depot fehl am Platz. Dafür gibt es interessante Hörerfahrungen und auch viel zum Lachen, besonders in dem neuen Werk des Argentiniers. Das Artistenensemble ist von hohem Anspruch, aber auch die Solisten vom Anfang – Saar Berger (Horn) und Valentin Garvie (Trompete) – sowie das von Franck Ollu engagiert geleitete Ensemble Modern stellten sich dieser kontrastreichen Aufgabe mit voller Motivation. Die von Aleksei Uvarov gelenkte Choreografie sowie die wirkungsvolle Lichttechnik von Wiglev von Wedel rundeten das Bild ab. Dem Regisseur Knut Gminder war es gelungen, dies alles zu einem homogenen Ganzen zu formen.