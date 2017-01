Fotos von einer Tour durch die Vereinigten Staaten: Auf dem Rennrad durch Amerika

Der renommierte österreichische Bildhauer Hans Schabus hat in den USA Bilder von Land und Leuten, Raum und Zeit gemacht, die nun in Darmstadt zu sehen sind.

Eine Auszeit wollte Hans Schabus nehmen. Aber daraus ist nichts geworden. Denn Schabus ist Künstler, und die können nie abschalten, weil sie immer mit Herzblut bei der Sache sind. Bei der Vorbereitung seines Fahrradtrips durch die USA merkte Schabus, dass er das Abenteuer auch künstlerisch verarbeiten wollte. Das grandiose Ergebnis ist jetzt in der Darmstädter Kunsthalle bis 1. Mai zu sehen, als tagebuchartige Schau.

Orte und Felder

Dafür muss sich der Besucher durch zwei Etagen bewegen, zuerst im Uhrzeigersinn, dann gegen ihn. So zeichnet der Besucher die Form einer 8 nach. Das ist wichtig für das Werk. Denn Schabus ist Bildhauer und will die gefahrene Strecke in einen erfahrbaren Raum übertragen. Der Österreicher, Jahrgang 1970, bewegt sich gern durch Raum und Zeit.

„Was ist das für ein Ort?“, fragt er sich als Erstes, wenn er etwas plant. Die Kunsthallen-Räume hat Schabus mit einer strammen Kette umspannt und damit das Feld quasi abgesteckt. Die Raumecken schützt er mit Büchern, die er vor der Reise gelesen hat. Franz Kafkas unvollendet gebliebener Roman „Amerika“ ist ebenso darunter wie Dirk Rohrbachs „In 180 Tagen mit dem Rad durch die USA“.

Hans Schabus ist kein Unbekannter. In Frankfurt begeisterte er 2002 mit seinem Beitrag für die „Manifesta 4“, einem Video seiner Bootsfahrt durch die Wiener Abwasserkanäle. Drei Jahre später bespielte er den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig – und verwandelte ihn in einen hohen Berg. Der verantwortliche Kommissar war übrigens Max Hollein, seinerzeit noch Direktor der Schirn-Kunsthalle. Nun also Schabus’ romantische Radtour, die bereits im Sommer 2015 stattfand, quer durch die USA. Vor einem Jahr war sie im Salzburger Kunstverein zu sehen; in Darmstadt, der einzigen deutschen Station, fand die Vorbesichtigung kurz vor der Vereidigung Donald Trumps zum 45. Präsidenten der USA statt.

Von Küste zu Küste

Von der West- zur Ostküste führte Schabus’ Route, von einem Ort nördlich von San Francisco bis nach New York. Die Strecke von 5350 Kilometern fuhr er in 42 Tagen. Die 127 Kilometer pro Tag seien für alle zu schaffen, meint Schabus. Sein rotes Rennrad lehnt an der Wand, darüber hängt eine graue Filzplatte – eine witzige Anspielung auf Darmstadts berühmtestes Kunstwerk, den „Block Beuys“ im nahen Landesmuseum.

Schabus hat auch den „Langen Ludwig“ nachgebildet, das im Stadtzentrum stehende Denkmal für den hessischen Großherzog Ludwig I. Das ist freilich sehr frech ausgefallen, lässt doch Schabus aus einem Modell der Kunsthalle einen Turm in Form von Bierdosen der US-Marke Pabst wachsen. Doch Filzplatte und Dosen-Denkmal sind nur Beiwerk der Schau, deren Hauptteil aus 42 grauen Tafeln besteht. Jede Tafel hat vier Abbildungen, zwei Fotos und eine Postkarte von beiden Seiten. Denn Schabus wollte nicht als Tourist durch das Land radeln und fand mehrere „Filter“, wie er das nennt, strenge zeitliche und motivische Vorgaben. So knipste er jeden Tag um 12 Uhr die vor ihm liegende Straße, mitsamt Rad am Bildrand.

Am Abend machte Schabus das zweite Bild, ein Foto seines Hotelzimmers. Auf den Außenraum folgt der Innenraum, wenn der Künstler zur Ruhe kam und Kräfte sammelte. Jeden Tag kaufte er auch eine Postkarte des Ortes, vermerkte darauf die zurückgelegte Strecke, klebte die Visitenkarte des Hotels auf und schickte die Postkarte an seine Wiener Adresse. So hatte Schabus wenig Ballast und viel Post bei seiner Rückkehr.

Für den Betrachter sind die Tafeln eine prachtvolle Fundgrube voller Klischees und Kitsch. Da lohnt es, auf die Details zu achten. Vor allem die Karten sind gespickt mit Anspielungen auf alle großen Sinnbilder der US-Kultur, vom Cowboy über den Truck-Fahrer bis zur Comicfigur Batman oder dem Country-Rock-Musiker Johnny Cash. Letztere tauchen als Briefmarkenmotive mehrfach auf. Am sechsten Tag seiner Fahrt hat Schabus die Visitenkarte des Hotelmanagers auf die Karte geklebt. Der Manager heißt Bill Haley, so wie der berühmte US-Rock-and-Roll-Musiker mit der Schmalzlocke.

Bei San Francisco

Doch begonnen hat Schabus’ Reise an einem kleinen Ort bei San Francisco, wo der Künstler einen Cousin hat. Dort stehen riesig hohe Bäume – und von dort führte ihn der Weg zu New Yorks Hochhäusern. Ein kleines Stück Holz von einem Baum nahm Schabus mit und klebte es auf die Ansichtskarte von New York, just dort, wo die Twin Towers standen, bevor sie 2001 von islamistischen Terroristen zerstört wurden.

Kunsthalle, Steubenplatz 1, Darmstadt. Bis 1. Mai, dienstags, mittwochs und freitags 11–18 Uhr, donnerstags 11–21 Uhr, samstags und sonntags 11–17 Uhr. Eintritt 6 Euro. Telefon (06151) 89 11 84. Internet www.kunsthalle-darmstadt.de