Auf der dunklen Seite der Macht

Als es vor zwei Jahren wieder hieß „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis“ und sich der vertraute Buchstabenteppich erneut ins Weltall schob, war der Erfolgsdruck so groß wie bei kaum einem anderen Filmereignis in der Milchstraße. Zehn Jahre lang hatte die „Star Wars“-Saga geruht, während eine unermüdliche, sich stetig erneuernde Schar getreuer Fans den Mythos zu Hause am DVD-Player oder auf Themen-Partys pflegte. Der Aufschrei war groß, als Schöpfer George Lucas die Rechte an Disney verkaufte – den großen Allesfresser, der sich schon „Pixar“ und „Marvel“ einverleibt hatte. Aber Regisseur J. J. Abrams gelang es, das Raumschiff unter dem Namen „Das Erwachen der Macht“ sicher durch den Meteoritenhagel von Erwartungen zu steuern, indem er auf eine ausgewogene Mischung aus Anspielungen, Wiedererkennungswerten und vorsichtiger Erneuerung des Personalbestandes setzte. Die alten und neuen Fans erteilten ihren Segen.

Frische Luft für alle

Nach dieser vertrauensbildenden Maßnahme wagen sich Produzenten und Filmemacher mit der Fortsetzung „Die letzten Jedi“ deutlich weiter aus der Deckung. Als Regisseur wurde Rian Johnson unter Vertrag genommen, der mit dem düster-originellen Science-Fiction-Werk „Looper“ und drei Folgen der Streaming-Fernsehserie „Breaking Bad“ aus dem Independent-Film kommt und das vertraute „Star-Wars“-Universum durchlüften sollte. Dass „Die letzten Jedi“ ein bisschen mutiger mit den Erwartungen spielen, wird schon zu Beginn klar.

Zur Erinnerung: Am Ende von „Das Erwachen der Macht“ ist es der tapferen Rey (Daisy Ridley) endlich gelungen, Luke Skywalker (Mark Hamill) auf einer einsamen Insel ausfindig zu machen. Die Fortsetzung kehrt nach einer üblichen Gefechtslage zurück an den Ort der Begegnung. Erwartungsvoll reicht Rey dem legendären Jedi-Ritter sein gutes altes Laserschwert. Die Musik schwillt an, der Meister greift nach der Waffe – und wirft das lästige Ding über die Schulter die Klippe hinab. Dieser Skywalker hat genug vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse und scheint alle Hoffnung aufgegeben zu haben.

Genau wie seinerzeit Vater Anakin alias Darth Vader ist nun auch Neffe Kylo Ren (Adam Driver), den Luke selbst zum versierten Jedi ausgebildet hat, auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Da kann Rey, die ihre eigenen übernatürlichen Kräfte gerade erkundet, bitten und betteln. Der alte Mann will sie weder unterrichten noch als Legende zurückkehren, um die Galaxis von den Fesseln der „Ersten Ordnung“ und des Bösewichts Snoke (hübsch digital verunstaltet: Andy Serkis) zu befreien. Derweil gerät der spärliche Widerstand unter der Führung von Leia (Carrie Fisher) in Bedrängnis. Der hitzköpfige Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) macht mit unüberlegten Heldenmanövern Probleme, und Rey nimmt telepathischen Kontakt zu Kylo Ren auf, in der Hoffnung, ihn auf die helle Seite zurückholen zu können.

In dieser achten Episode sind die Grenzen zwischen Gut und Böse so durchlässig wie nie zuvor. Dass die „Macht“ eine helle und eine dunkle Seite hat, gehört zu den Grundlagen der „Star Wars“-Philosophie. Ihre Geburtsstunde erlebte die erste Trilogie in den späten 70er Jahren, in denen sich die Gegensätze des Kalten Krieges aufzulösen begannen. In diesem Zusammenhang hatte die Vorstellung von einer Verbindung zwischen Gut und Böse erhebliche Erneuerungskraft. Aber letztlich hat die Reihe diese Idee nie konsequent verfolgt. Die Wandlung von Anakin Skywalker zu Darth Vader verlief nach langem Hadern letztlich wie eine einfache Umprogrammierung. Da hat „Die letzten Jedi“ an Gefühls- und Gewissenskonflikten, Intrigen und überraschenden Wendungen deutlich mehr zu bieten.

Geistige Kämpfe

„Schwäche kann, wenn man sie ordentlich manipuliert, ein scharfes Werkzeug sein“, sagt Bösewicht Snoke und kommentiert damit gegenwärtige Politikstrategien. Auf drei Erzählebenen wechselt der Film zwischen Kugelgefechten, Undercover-Einsätzen, Selbstfindungsprozessen und spirituellen Kämpfen hin und her und treibt die Figuren mit Shakespeare’scher Wucht in die eigenen Widersprüche. Die Kernkonflikte werden nicht nur mit Laserschwertern und Kampfjets, sondern vor allem mental ausgetragen. Dabei werden die Geschlechterrollen und Heldenkonstruktionen aufgeknackt, was die Angelegenheit weniger vorhersehbar werden lässt. Prinzessinnen, die beherzt zur Knarre greifen, gehörten seit jeher zum „Star Wars“-Selbstverständnis. In „Die letzten Jedi“ beweisen die Frauen echte Führungsqualitäten: strategische Weitsicht und moralische Krisenfestigkeit. „Wir haben alles, was wir brauchen“, sagt Leia am Ende und drückt damit auch das Selbstbewusstsein dieser achten Episode aus, die sich ganz auf der Höhe ihrer Zeit befindet. Sehenswert

In diesen Kinos

Frankfurt: E-Kinos (D+E), Metropolis (D+E). Sulzbach: Kinopolis (D+E). Limburg: Cineplex. Offenbach:

Cinemaxx. Hanau: Kinopolis (D+E). Mainz: Cinestar