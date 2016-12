Christopher Krieg ist ein Wiederholungstäter. Die Rolle des gewitzten Gauners Charlie spielt er nicht zum ersten Mal. Erst bei den Heppenheimer Festspielen im vergangenen Jahr gab der gebürtige Frankfurter den vermeintlichen Bankdirektor, der in der Komödie „Auf und davon“ des australischen Autors Peter Yeldham zunächst selbst übers Ohr gehauen wird, um dann den Spieß umzudrehen und sich auf eine nicht nur geschäftliche Beziehung mit den beiden Betrügerinnen einzulassen.

Die Schweizer Regisseurin Pia Hänggi stellt dem männlichen Protagonisten in der Frankfurter „Komödie“ nun zwei andere Damen an die Seite; zusätzlichen Schwung vermag sie dem schon leicht angegrauten Theaterstück, das 1972 das meistgespielte auf europäischen Bühnen war, indes nicht zu geben.

Hahn im Korb

Das liegt keineswegs an den Darstellern, denn die spielen gleich in mehrfacher Hinsicht voller Lust. Krieg hüpft als erst bekämpfter und dann von beiden Seiten heftig umworbener Hahn im Korb so souverän und locker zwischen seinen Lügengeschichten herum, dass nicht nur seine Partnerinnen Mühe haben, den Überblick zu bewahren. Diese setzen derweil gekonnt ihre Gegensätze in Szene: Isabelle Schmid spielt die ältere Josephine als selbstbewusstes Vollweib, das sich nimmt, was es haben will, und sich selbst für wirtschaftliche Zwecke nur ungern an den Rand drängen lässt. Birthe Wolter mimt derweil die eher mädchenhafte Elisabeth, die trotz der Treue zu ihrer Freundin, aber wohl auch wegen deren Dominanz ganz schnell dem Charme des neuen Kollegen erliegt. So nimmt die Handlung, die das Trio durch die ganze Welt, von New York über Paris bis nach Tokio führt, recht flott ihren Lauf. Doch abgesehen von einer Bemerkung über Donald Trump, der in Japan auf Staatsbesuch sei, wird wenig dafür getan, den in die Jahre gekommenen Text und damit auch die Inszenierung an sich aufzufrischen.

Zu viel Haut

Das Bühnenbild, das zentrale Zimmer eines kleinen, einfach eingerichteten Hotelappartements mit Sofa und Tisch in der Mitte sowie Zugängen zu einem Badezimmer und weiteren Räumen, bleibt immer das selbe. Allein der Ausblick vom angrenzenden Balkon auf ein stilisiertes Wahrzeichen der jeweiligen Metropole verändert sich von Land zu Land. Die Eigenarten des jeweiligen Schauplatzes tragen zudem Anna Kretschmer und Tino Leo als Zimmermädchen und -kellner zur Schau sowie der mal als eines der Opfer, mal als Charlies Mittäter auftretende Bernd E. Jäger van Boxen. Doch als trippelnde Asiaten jedes R als L auszusprechen und sich als Türken schamhaft und Unverständliches murmelnd abzuwenden, wenn zu viel Haut gezeigt wird, das ist nicht für jeden Zuschauer von innovativem Witz und Esprit.

So erinnert der dennoch einigermaßen kurzweilige Abend an eine Zeit, in der Komödien sich in der Regel betulich über die Bretter schleppten, statt rasant durch den Raum zu fegen. Und er bietet die Begegnung mit vielem Bekannten, an das man sich mitunter schon gar nicht mehr erinnern konnte.