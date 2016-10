„Spiegelungen“ startete am Staatstheater Darmstadt: Aufbruch in die Freiheit

Am Anfang und am Ende steht die Fortbewegung. Das Laufen in seiner Grundform, aber auch alltägliche und ungewöhnliche Varianten. Sie bilden den Rahmen des dreiteiligen Abends „Spiegelungen“, mit dem das Hessische Staatsballett am Sonntagabend im Staatstheater Darmstadt das erste Tanzfestival Rhein-Main eröffnet hat. Bis zum 13. November zeigt das vom Frankfurter Mousonturm und dem Staatsballett veranstaltete Festival markante Produktionen der internationalen Tanz-Szene.

Der Auftakt in Darmstadt ist von großer Intensität. Wayne McGregor, Hauschoreograf des Londoner Royal Ballet, paart in seinem in deutscher Erstaufführung zu sehenden Werk „Infra“ computeranimierte Strichmännchen mit deren menschlicher Verkörperung. Auf einem schmalen, digitalisierten Streifen oberhalb des Bühnenraums schreiten stilisierte Passanten wie auf dem Weg zur täglichen Arbeit von einer Seite auf die andere. Sie scheinen, dem Bild des typischen Stadtlebens entsprechend, ungerührt und unbeteiligt. Wie dem zum Trotz betont ihr Schöpfer, der britische Künstler Julian Opie, die Individualität durch vorgeschobene Brüste oder schwingende Hüften.

Was in den Figuren vorgehen könnte, stellt ein Dutzend Tänzer dar. „Infra“ bedeutet „darunter“, und so wirken die Beziehungsgeflechte, die auf dem Boden entstehen, wie das Brodeln unter der Haut. Sie offenbaren, welche Gedanken und Gefühle im Verborgenen die Spaziergänger begleiten.

Zur elektronisch brummenden Musik von Max Richter hat McGregor dafür eine eindrucksvolle Bewegungssprache gefunden. Die Extremitäten verweben sich miteinander, die Körper werden in die äußersten Grenzbereiche verbogen. Leiden flackert auf, bis die Stimmung umschlägt, weitergleitet in eine bisweilen völlig konträre Emotion. Die stete Veränderung spiegelt sich auch im Wechsel der Formationen wider, aus Paaren werden Solisten und Gruppen. Mit wenigen, aber ausdrucksstarken Mitteln entsteht ein Abbild des Lebens.

Verschmelzende Körper

Tim Plegge geht in seinem darauf folgenden Stück „Tabula rasa“ zur gleichnamigen zweiteiligen Komposition des Esten Arvo Pärt den nächsten Schritt. Der Ballettdirektor des Hessischen Staatsballetts entfesselt in dieser neuen Choreografie seine sechs Tänzer und befreit sie von Vorgaben. Vor einem inkompletten metallenen Gittersystem (Bühne: Thomas Mika), das den Ausbruch aus der Gefangenschaft der Zwänge symbolisiert, experimentieren diese mit der neu gewonnen Selbstbestimmung.

Die Körper gehen Verbindungen ein, verschmelzen zum Teil miteinander, bevor sie sich, von der von vielen Tempowechseln gezeichneten Musik gedrängt, schließlich wieder lösen. Eine Weile treiben die Paare nebeneinander her; dabei prägt eine dezente Asynchronität die Abläufe, als wäre Perfektion nicht gewollt, da sie wieder Einschränkung bedeutet. Als wäre es nicht ratsam, den Übermut dauerhaft zu fördern, nimmt der Bewegungsfluss ein überraschend schnelles Ende.

Nach diesen beiden eher schweren, nachdenklich stimmenden Choreografien hat das zweistündige Programm einen heiteren Abschluss verdient. „Left right left right“ des Schweden Alexander Ekman war schon als Teil des „Aufwind“-Abends vor zwei Jahren ein Publikumserfolg.

Die anspruchsvolle Sportperformance enttäuscht auch diesmal nicht. Auf der Basis von Grundfertigkeiten wie Gehen und Hüpfen entsteht eine rasante Massenbewegung mit Elementen aus dem Kampf- und Fitnessbereich, die trotz höchster Präzision Leichtigkeit ausstrahlt. Kleine, genau auf die Musik von Mikael Karlsson abgestimmte Zuckungen sorgen für eine wohlbemessene Prise Humor. Zwischendurch wird ein Video eingespielt, das einen Teil des Entstehungsprozesses nacherzählt: Die Tänzer verlagern ihr Training auf die Straße, irritieren die Bürger der Stadt, indem sie über Straßenbahngleise rollen oder einander auf Händen tragen.

Nicht nur im Zusammenhang mit den vorherigen Stücken transportiert diese einem Flashmob ähnelnde Straßenkunst die Botschaft, man möge doch bei der Bewegung im Alltag umdenken und neue Formen finden. Wie die des Tanzens, für das der Abend insgesamt ein überzeugendes Plädoyer darstellt.