"Auf ein Neues" in der Frankfurter Komödie: Aus den stinkenden Lumpen steigt ein smarter Typ

Pubertierende Töchter wie Sarah (Lene Wink) und frustrierte Scheidungsfrauen wie ihre auf Erfolg und Selbstdisziplin getrimmte Mutter Cathérine (Marion Kracht) sind uns so nah wie die strunznormale Bürgerwohnung Gabriella Ausonios (Ausstattung) oder der aus dem sozialen Leben gefallene Penner Michel, der schon im Foyer den Straßenmusiker mit wirrem Bart, Lumpenkleidung und Dockermütze markiert (Daniel Morgenroth). Ein Hauch Sozialreportage mag „Un nouveau départ“ (Originaltitel) anzusehen sein, klassische Komödien und Romanzen bringt es uns zunächst kaum in den Sinn.

Dabei machen just solche Muster die Wirksamkeit von „Auf ein Neues“ mit aus. „Pygmalion“ von G. B. Shaw etwa spielt herein, weil Cathérine aus dem stinkenden, saufenden Obdachlosen ihr Projekt macht: eine sportliche Herausforderung, um für Sarah nicht immer als Spießerin dazustehen und ihrer eigenen Wut auf „die“ Männer entgegenzuwirken.

Der Panzer bricht

In ihrer Biestigkeit erinnert Cathérine aber auch an Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ und erst recht „Der Widerspenstigen Zähmung“. Wo der Prolog dieses „Kiss-me-Kate“-Stücks einen im Suff eingeschlafenen Kesselflicker von der Straße holt, ihm ein fremdes Leben als sein eigenes vorgaukelt und ihn zum Zuschauer des nachfolgenden Spiels um die widerspenstige Kaufmannstochter Katharina und ihren Frauen-Dresseur Petruchio macht, stellt Rault mit Cathérine und Michael ähnliche Dinge an. Erst haut sie ihm in witzigen Dialogen sein Männerdasein um die Ohren und schaut ihn an wie ein Tier, dann holt sie ihn abrupt von der Straße und aus dem Hausflur in ein Traumleben, zuletzt aber schwindet ihre Bissigkeit, bis der doch noch „reformierte“ Michel, längst wieder in Beruf und Brot und Anzug, die Kleinlaute nur noch zu pflücken braucht. Am Ende ist das natürlich arg auf Happy End gebürstet.

Um die Charaktere in ihren Überkreuz-Wandlungen abzubilden, findet Gabriella Ausonio angemessene Kostüme und Masken-Elemente: vom Strengen und Professionell-Förmlichen zu weicherer Weiblichkeit und Toleranz bei Cathérine, vom haarigen Penner zum seriösen Informatiker im besten Alter bei Michel, vom Weltschmerz-Schmuddelgirl im pubertären Liebesschmerz zu mehr Reife und Erfahrung bei Sarah. Das Trio glänzt in der erfolgreichsten Komödie Antoine Raults, der auch Reden für französische Minister schrieb, mit passioniertem Spiel und flinker Wendigkeit und schlägt Funken aus den Unvollkommenheiten der Figuren, ohne sie zu denunzieren.

Die winzigen Umbauten auf der Einheitsbühne mit ihren Türen und Auftritten vom Saal her, mit Fensterlücken samt Kunsthimmel hinten und kühl-elegantem bis gemütlich-weichem Mobiliar gliedern die Szenenfolge mit Hilfe starker Musik, die sehr nach dem harten, chansonesken, Jazz-berührten Rock von Zaz klingt.

Der 1965 in Paris geborene Rault und das Schauspieler-Trio typisieren nicht, sondern zeigen Figuren reich an Brüchen und Schwächen, doch fähig zu Änderung und neuen Anläufen. Den äußerlich größten Wandel durchläuft Michel, der als menschenfreundlicher Penner auftritt und sich schon an Heiligabend als Stimmungskanone erweist. Die größte innere Spannbreite vermittelt Marion Kracht als allzu selbstgewisse Cathérine, deren Panzer nachfolgend bricht und in Stücke geht. Das Publikum war von dieser zeitgemäß wechselweisen „Zähmung“ sehr angetan. Und das völlig zu Recht.