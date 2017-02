„Corpsing“: Ausstellung von Ed Atkins im Museum für Moderne Kunst

Was kommt eigentlich nach dem Internet? Was wird das nächste große Ding? Kehren wir dann wieder zurück zur unvirtuellen Wirklichkeit, oder übernimmt das Internet mitsamt all seinen Darstellungsformen möglicherweise alles, was wir bislang als Wirklichkeit von der Scheinwelt abgrenzen? Das ist eine Frage ganz ähnlich derjenigen, ob die derzeit überall aus den Laborlöchern krabbelnden Roboter baldigen Tages so perfekt sein werden, dass sie dem menschlichen Leben nicht nur assistieren, sondern es gleich komplett übernehmen werden, mitsamt den Gefühlen, auf die wir Menschen uns so viel einbilden. Was also macht es mit uns, dass die digitalen Welten mitunter so perfekt aussehen, dass wir sie gern für Wirklichkeit halten, oder, um auf gegenwärtige politische Diskussionen zu zielen: dass wir Fakes nicht mehr von Wahrheiten unterscheiden können – und dies manchmal auch gar nicht wollen?

Ed Atkins, 1982 geboren, ist ein Vorreiter jener jungen Künstlergruppe, die Post-Internet-Artists genannt werden, was sie selber allerdings nicht unbedingt gern hören, weil – siehe obige Fragen – das ja auch nichts klärt. Post-Internet klingt ja irgendwie auch so, als kehre jetzt die gute alte künstlerische Wertarbeit zurück: in Öl gemalt oder aus dem Marmorblock gehauen. Das ist aber bei Atkins mitnichten der Fall. Denn alles, was Atkins macht, hat er selber generiert, sprich: digital geschaffen. Zwei Videofilme sind es, die er im MMK I zeigt, den einen gleich fünf Mal im Erdgeschoss, den anderen auf LCD-Displays an schwerem Trägergerüst im ersten Stock des Hauses.

In der Krise

Der untere Film heißt „Hisser“, und er hat fast so etwas wie eine richtige Handlung, was bei Kunstvideos ja durchaus nicht die Regel ist: Gezeigt wird ein Zimmer mit Bett, Fenster, brennender Nachttischlampe und Regalen samt Befüllung mit Büchern und Porzellanvasen an der linken Wand. Man sieht ausgezogene Kleidung, die nachlässig auf dem Boden liegt. Dem Mann, der in diesem Zimmer wohnt, geht es nicht gut. Er liegt im Bett, kann nicht schlafen, murmelt vor sich hin, schreckt fluchend aus dem Schlaf, onaniert, schaut sich Rorschach-Bilder an, mit zitternder Hand. Offensichtlich hat er eine tiefe Krise.

Die wahre Geschichte, die dieser rundum virtuellen Szenerie zugrundeliegt, ist durchaus tragisch: Im Jahr 2013 öffnete sich in Florida ein Erdloch unter dem Zimmer eines jungen Mannes und schickte den Raum mitsamt Inhaber auf Nimmerwiedersehen in den Orkus.

Genau so ergeht es auch dem Mann im Film. Auf einmal wackelt alles, das Porzellan klirrt zu Boden, das Zimmer sackt weg – gleich fünf Mal, denn auf fünf Riesenleinwänden wird das Geschehen gleichzeitig gezeigt. Schon die Installation weist also hin auf die unendliche Multiplizierbarkeit von Wirklichkeit – oder dem, was wir dafür halten wollen.

Kein Leben ohne Gefahr

Der Obergeschoss-Film hießt „Safe Conduct“, was man mit „freies Geleit“ übersetzen kann: Es geht also um den sicheren Transfer durch feindliches Gebiet. Ironischerweise ist aber, was der Film zeigt, jene Kontrollzone in einem Flughafen, an der der Sicherheitscheck stattfindet: Doch der – natürlich wieder computergenerierte – Mann dort legt nicht die üblichen Habseligkeiten ins Kästchen, sondern, nebst Pistole, Ananas und ein paar anderen Scherzchen: sich selber. Zieht sich zum Beispiel die Haut aus dem Gesicht, nimmt die Augäpfel heraus. Schmatzend landen Gehirn und diverse Innereien ebenso im Schälchen wie Knochen, Zähne, Körperteile, Blut.

Zu dramatischer Bolero-Musik sich immer weiter steigernd, passiert aber letztlich – nichts. Auf drei im Dreieck angeordneten Leinwänden geschieht alles immer und immer wieder. Auch hier stellen sich also wieder große Fragen, zum Beispiel: Was geben wir von uns preis, wenn wir uns durchleuchten lassen? Was geschieht mit der Waffe, die abgelegt wird? Und ist vielleicht das, was in dem ebenfalls zur Durchleuchtung freigegebenen Hirn geschieht, weitaus gefährlicher? Was macht das Ich aus, was können wir kontrollieren – und an welcher Stelle führen wir das Leben ad absurdum, weil wir alles kontrollieren wollen?

Sicherheit, wenn wir sie absolut setzen, ist eben nicht bewahrend, sondern bewahrt uns letztlich vor dem Leben. Wo nur noch Sicherheit ist, ist kein Leben mehr: ein Gedanke, über den in Zeiten allgegenwärtiger Terrorangst nachzudenken lohnt. Auch in dieser Hinsicht ist Ed Atkins’ Doppel-Videoschau im Rahmen der „Frankfurter Positionen“, alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Institut für Sozialforschung veranstaltet, höchst aktuell.

MMK 1, Frankfurt, Domstraße 10. Bis

14. Mai. Geöffnet Di–So 10 bis 18, Mi bis 20 Uhr. Internet www.mmk-frankfurt.de. Telefon (069) 21 23 04 47. Eintritt 12 Euro