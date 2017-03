Konzert in der Alten Oper Frankfurt: Beethoven bringt das Feuer

„Wir brauchen im Moment alle das Feuer“, sagte Andris Nelsons und deutete auf seine Brust, „das Feuer da innen!“ Was der lettische Dirigent damit meinte, konnte das Publikum im ausverkauften Großen Saal sich denken, während das Orchester, nach einigen wuchtigen Tutti-Schlägen, durch Beethovens Prometheus-Ouvertüre fegte. Die mythische Figur hatte den Menschen bekanntlich das Feuer gebracht, und sie wussten es zu ihrem Fortschritt zu nutzen und zugleich zu Krieg und Vernichtung. Das war aber schon die Zugabe eines zweiteiligen Programms mit bekannten Konzert-Zugpferden. Aber immer wenn die Wiener Philharmoniker spielen, übrigens fast auf den Tag genau 175 Jahre nach ihrer Gründung, ist man auf alles neugierig.

250 Jahre nach der Geburt des Komponisten werden die Wiener einmal wieder alle Beethoven-Sinfonien aufgenommen haben. Bekanntlich hat das selbstbewusste, sich selbst verwaltende Orchester keinen Chefdirigenten. Die Wahl für dieses Projekt fiel auf Andris Nelsons, den die Berliner Philharmoniker als Chef verschmäht hatten, den dafür die glücklichen Leipziger nun fürs Gewandhausorchester bekommen werden und sich mit Boston Symphony (und zeitweise den Bayreuther Festspielen) teilen müssen.

Gesitteter Donner

Ob aber so die Zukunft der Beethoven-Interpretation aussehen wird wie an diesem Abend die 6. Sinfonie? Nelsons lässt mit sehr großer Besetzung spielen; die Streicher kontrollieren, aber verzichten nicht auf ihr Vibrato, Pauken und Bläser vermeiden jene knalligen Effekte, die die sogenannten Originalklang-Ensembles, gerade bei den revolutionären Partituren Beethovens, mittlerweile zum Standard erhoben haben. Das Gewitter in der „Pastorale“ überrascht weder das Publikum noch die ausgelassen feiernden Landleute. Es blitzt und donnert zwar, jedoch nicht derb, sondern gesittet, fast zivilisiert, als schauten die Menschen es im Fernsehen an. Dafür hört man den Bach, an dem sich das alles abspielt, im zweiten Satz immer irgendwo im Orchester plätschern. Elegant und mit beobachtender Distanz entwickeln sich die „Heiteren Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande“, der abschließende Hirtengesang könnte idyllischer nicht sein. Gänzlich unspektakulär, in fast beiläufiger Harmonie endet die Sinfonie. Alles klingt schön, vollendet – das ist es, was man „klassisch“ nennt, wenn man von Beethoven und der Musik seiner Zeit spricht! Vom ersten Augenblick an betört dieser Klang des Orchesters. Selbst in fremden Räumen scheint er sich an dem von selbst in Schwingungen geratenden berühmten, Goldenen Musikvereinssaal zu orientieren. Klar und doch mit Aura, weiche, leicht unscharfe Ränder schmiegen sich um einen glühenden Kern.

Milde Transparenz

Das voluminöse Pizzicato der Kontrabässe etwa wird zum Ereignis. Kraftvoll, in dunklen Farben prunkt das Blech, angeführt von den samtenen, speziellen Wiener Hörnern; Oboen, Flöten und Klarinetten stechen nicht hervor und sind doch, ohne jeden Kraftaufwand, Garanten milder Transparenz. Statt Perfektion und Brillanz um ihrer selbst willen pflegen die Wiener ihre spontan wirkende Musizierlust. Man muss das immer wieder hören, um zu begreifen, wie unterschiedlich ein- und dieselbe Orchestermusik klingen kann!

In Dvoráks Cellokonzert op. 104 verzichten die Wiener sogar auf einen berühmten Solisten, der nicht in ihr Konzept passen könnte. Statt dessen schicken sie einen der ihren nach vorne. Tamás Varga, Solocellist des Orchesters, scheint das kaum gewohnt zu sein, meidet jede virtuose Aufdringlichkeit und ordnet sich perfekt in das große Ensemble ein. Es wird klar, warum man bei diesem Lieblingsstück aller Cellisten auch von Dvoráks Zehnter Sinfonie gesprochen hat, spätestens, wenn im Finalsatz der geigende Konzertmeister eine Solorolle bekommt, wie vom Orchester losgeschickt, um den Kollegen wieder einzufangen, der gar nicht so weit entfernt war, sondern lieber dem schönen Klang, der Kantilene frönte. Ein Glück, dass der Dirigent, mit der linken Hand am Pultgeländer, dem Treiben gerne zuhört und nicht meint, über ein paar Details und das Tempo hinaus zusätzliche Akzente setzen zu müssen.

Großer Beifall, auch zwischen den Sätzen, was auf Dauer aber die Spannung zerreißt.