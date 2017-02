30. Rheingau-Festival: Beethoven erklingt im Mondenschein

In seiner Jubiläumsauflage richtet das Rheingau-Musik-Festival den Fokus nicht nur auf die Stars. Es will vermehrt auch dem Nachwuchs ein Podium bieten.

„Aufbruch“ ist die 30. Saison des Rheingau-Musik-Festivals überschrieben. Und wie jedes Jubiläum gibt auch dieses Gelegenheit, vor dem Ausblick in die Zukunft erst einmal zurückzuschauen. Dabei reicht die Geschichte des Festivals nicht nur ins Gründungsjahr 1987, sondern bis in die Mitte der 60er Jahre zurück, wie Intendant Michael Herrmann bei der Programmvorstellung erläuterte. Denn 1964 besuchte der Musikenthusiast Herrmann erstmals das Kammermusikfestival des legendären Cellisten Pablo Casals im südfranzösischen Prades in den Pyrenäen. Die dortige Atmosphäre begeisterte ihn so sehr, dass die Idee geboren wurde: „So ein Festival will ich auch in meiner Heimat haben, im Rheingau!“ Gut zwei Jahrzehnte später wurde daraus Realität, und zum Jubiläum spielen nun renommierte Künstler von heute wie die Brüder Capuçon, die Geschwister Tetzlaff und der Pianist Christopher Park an vier Abenden genau jene Original-Programme aus den 60ern nach, die Michael Herrmann damals so inspirierten.

Mit von der Partie bei diesen „Erinnerungen an Prades“ mit Kammermusik-Perlen von Bach, Schubert, Mozart, Brahms und Beethoven ist auch Igor Levit. Den fabelhaften Pianisten und bekennenden Kammermusik-Fan haben Lisa Ballhorn und Timo Buckow, die Programmgestalter des Rheingau-Festivals, zum diesjährigen „Artist in Residence“ erkoren. Und so darf Levit insgesamt sechs Konzerte mit hochkarätigen Werken geben, darunter Schostakowitschs genialen Zyklus mit 24 Präludien und Fugen op. 87, einen Liederabend als Begleiter des Tenors Simon Bode mit Schuberts „Schöner Müllerin“ und ein Rezital mit Beethoven-Sonaten, bei dem die „Mondscheinsonate“ nicht fehlen darf.

Als diesjährige „Fokus“-Künstler präsentierte Intendant Herrmann die Kölner Sopranistin Anna Lucia Richter und den aufstrebenden Jazz-Pianostar Michael Wollny. Mit der 27-jährigen Sängerin darf sich das Publikum auf eine Schubertiade freuen – und auf einen Liederabend, wie er zu Zeiten Johann Sebastian Bachs als Hausandacht abgehalten wurde. Jazzpianist Michael Wollny wagt dagegen im Duo mit Marius Neset am Saxofon „einen musikalischen Seiltanz voller ausschweifender Improvisationen ohne Netz und doppelten Boden“, wie es so schön in der Ankündigung heißt.

Harfe und Kastagnetten

Das Festival „fit für die Zukunft machen“, das wollen die Programmplaner auch mit neuen Themenschwerpunkten wie „Tanz!Musik“ und „Next Generation“. Hinter „Tanz!Musik“ verbergen sich Konzertprojekte, die sich auf die Wechselwirkung der beiden Disziplinen beziehen, so etwa ein Abend mit dem Bundesjugendballett, das Antoine de Saint-Exupérys „Kleinen Prinzen“ auf die Bühne bringt, oder eine spanische Nacht mit dem französischen Harfenisten Xavier de Maistre und der mexikanisch-spanischen Kastagnetten-Virtuosin Lucero Tena. Breiten Raum nehmen die Auftritte der Nachwuchskünstler der „Next Generation“ ein, die unter anderem beim „Klassik-Marathon“ ihren großen Auftritt haben. Dazu gehören auch die Konzerte des „Colombian Youth Philharmonic“ aus Kolumbien und des „No Borders Orchestra“ mit jungen Musikern aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawien. Fortgeführt wird schließlich auch die transatlantische „Cuban-European Youth Academy“.

Bei so viel Aufbruchstimmung gibt es beim diesjährigen Rheingau-Festival aber auch einige Konstanten. So gehören die beiden Eröffnungskonzerte am 24. und 25. Juni in Kloster Eberbach traditionell dem HR-Sinfonieorchester. Der temperamentvolle Orchesterchef Andrés Orozco-Estrada dirigiert Wagner-Ouvertüren und startet mit der „Symphonie fantastique“ einen Berlioz-Zyklus. Wie gewohnt steht beim Abschlusskonzert am 2. September ein Chorwerk auf dem Programm: diesmal Edward Elgars „Dream of Gerontius“. Wie überhaupt die Vokalmusik wieder ihren Platz findet, seien es Mozarts „Requiem“ und die C-Moll-Messe, Bachs H-Moll-Messe oder Mendelssohns „Paulus“ und „Lobgesang“ oder Mahlers „Auferstehungssinfonie“.

Darüber hinaus darf sich das an Instrumentalmusik interessierte Klassik-Publikum auf Klaviervirtuosen wie Jan Lisiecki, Grigory Sokolov, Christian Zacharias oder Mitsuko Uchida freuen. Für die Geigen-Fans gastieren Anne-Sophie Mutter und Janine Jansen im Rheingau. Und Ana Chumachenco lädt gemeinsam mit ihren „Schützlingen“ Lisa Batiashvili, Veronika Eberle, Daniel Röhn, Arabella Steinbacher und Rudens Turku zum Gipfeltreffen ins Kurhaus Wiesbaden.

Rheingau-Musik-Festival, 24. Juni bis

2. September, verschiedene Spielstätten. Karten zunächst nur schriftlich über RMF-Servicegesellschaft, Postfach 1125, 65367 Oestrich-Winkel, ab 7. März auch unter Telefon (0 67 23) 60 21 70.

Internet www.rheingau-musik-festival