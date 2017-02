Berlinale mit Robert Pattinson

Der britische Schauspieler Robert Pattinson (30) hat einigen Starrummel auf die Berlinale gebracht - und die Fans kamen auf ihre Kosten.

Nach der Pressekonferenz zum Film „The Lost City of Z” („Die versunkene Stadt Z”), der am Dienstagabend präsentiert wird, posierte der „Twilight”-Star mit ihnen für Selfies und schrieb ein paar Autogramme. Zuvor hatte er den Journalisten von den aufregenden Dreharbeiten zu dem Film von James Gray erzählt, in dem er als Abenteurer zu sehen ist, der sich Anfang des vergangenen Jahrhunderts einer dramatischen Expedition in den brasilianischen Urwald anschließt.

Im Dschungel zu drehen war für Pattinson nach eigenen Worten nicht ohne: Es sei schon recht gefährlich und gewöhnungsbedürftig gewesen. „Aber am Ende musste man es für sich selbst zulassen, ein Teil der Natur zu werden.” Außerdem bekomme man im Alltag nicht oft die Möglichkeit, einfach so im Dschungel zu verschwinden.

Die Dreharbeiten in dieser Umgebung seien trotz vieler lauernder Gefahren ungemein faszinierend und inspirierend gewesen: „Man spielte so, wie man auch in Wirklichkeit reagiert hätte.” Pattinson stand gemeinsam mit Sienna Miller und Charlie Hunnam vor der Kamera. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte und läuft als Berlinale Special Gala.

