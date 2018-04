Vom 26. April an zeigt das Museum Gemälde von Otto. Seit Jahrzehnten ist „Titanic“-Autor Bernd Eilert der engste Komik-Sparringspartner des Ostfriesen. Filme und Tournee-Programme entwickeln die beiden gemeinsam. Dierk Wolters wollte von Eilert wissen, wie es ist, sein Leben lang komisch zu sein.

Herr Eilert, wann ist Ihnen die Idee gekommen, mit Humor Ihr Leben zu bestreiten?

BERND EILERT: Meine Affinität habe ich während der Schulzeit entdeckt, in den 60er Jahren. Und in der Satirezeitschrift „Pardon“ hat mich die legendäre Nonsens-Beilage „WimS“ (Welt im Spiegel) begeistert.

Waren Sie der Klassenclown?

EILERT: Nee, gar nicht, ich war eher der klassische Frühintellektuelle. Aber ich habe Schwierigkeiten mit Autoritäten gehabt, und Sprache widersinnig anzuwenden hat mir gefallen. Damit können Autoritäten nämlich gar nicht umgehen.

Was meinen Sie mit „widersinnig“?

EILERT: Früher wollte ich mal eine Science-Fiction-Geschichte über Außerirdische schreiben, die die Menschheit versklavt haben. Das gelingt ihnen, bis die Menschen anfangen, mit Nonsensphrasen zu kommunizieren, was die Außerirdischen derart in den Wahnsinn treibt, dass sie von der Erde flüchten. So habe ich die lebensrettende Kraft des Nonsens damals eingeschätzt.

Und als Sie „Pardon“ entdeckt haben, haben Sie gesagt: Das will ich auch machen?

EILERT: Für mich war immer wichtig, einen Beruf zu haben, der mich nicht zwingt, früh aufzustehen. Nicht, dass ich nicht gern früh aufstehe – aber ich will nicht müssen. Witzig zu sein war für mich passender, als den bierernsten Weg zu gehen.

Kann man Witzig-Sein lernen?

EILERT: Man entwickelt einen Blick dafür, wo Sprache besonders sinnfrei gebraucht wird. Das treibt man durch Binnenscherze bis zur völligen Sinnentleerung.

Verbindet Sie das mit Otto? Der arbeitet ja auch viel mit der Verweigerung von Sinn.

EILERT: Auf jeden Fall. Er hatte die gleichen Vorlieben. Das ist zwanglos aufeinander zugelaufen.

Wie haben Sie sich denn kennengerlernt?

EILERT: Sachen, die ich mit Robert Gernhardt und Peter Knorr schrieb, gefielen ihm. Wir dachten bis dahin immer, dass wir Komik für ein Minderheiten-Publikum machen. Seine große Stärke war es, diesen Humor massenkompatibel zu machen. Heute ist das anders, da hat jeder Friseur einen Kalauer-Namen wie „Haarmonie“ oder „Hairforce“. Früher war diese Art, mit Sprache zu spielen, viel subversiver: eine Verweigerung von Korrektheit und Seriosität.

Hat Otto hat bei Ihnen angerufen und gesagt: Hallo, ich finde Sie witzig?

EILERT: Nein, Robert Gernhardt hat ihn 1972 oder ’73 getroffen auf einem Event des Art-Director’s Club. „WimS“ hat da einen Layout-Preis bekommen. Otto war für die Pausenclownerien engagiert.

Wie macht Otto das, Minderheiten-Komik fürs große Publikum auf die Bühne zu hauen?

EILERT: Er hat diesen Instinkt. Lernen kann man das nicht. Er ist der geborene Komiker. Das ist eine Gnade.

Bewundern Sie ihn dafür?

EILERT: Natürlich! Wobei . . . – im Grunde hat er das ja gar nicht verdient. Es ist ihm zugeflogen. Aber dieser Mut und diese Unbedenklichkeit, mit der er da vorgegangen ist! Er fing ja an als Kunststudent, der nebenher auf kleinen Bühnen in Hamburg aufgetreten ist. Dort war er einem aufgefallen, der dann sein lebenslanger Manager wurde, der sagte: Was Besseres als das Lehrersein könnte ich dir bieten!

Hatten Sie je den Wunsch, selber auf der großen Bühne zu stehen?

EILERT: Nein! Warum sollte man das machen, wenn man das Talent nicht hat? Ich habe schon beim Schultheater festgestellt, dass ich ein grottenschlechter Schauspieler bin.

Otto ist für Sie eine ideale Figur. Er ermöglicht Ihnen, dass Ihr Humor auf die Bühne kommt.

EILERT: Gernhardt, Knorr und ich wären früher jedenfalls nie auf die Idee gekommen, uns die Jahrhunderthalle zu mieten, um dort aufzutreten. Dafür braucht es jemanden, der sie voll macht.

Wie entstehen denn Ottos Witze?

EILERT: Im Gespräch. Gernhardt, Knorr und ich haben es früher immer so gemacht, dass einer mitschrieb und es dann am nächsten Tag vorlas. Genauso machen das Otto und ich heute auch. Man entwickelt kleine Dialoge. Und schaut mal, was daraus wird.

Das klingt ja alles sehr entspannt!

EILERT: Ja. Wenn wir Glück haben, sind wir schnell fertig. Oder es dauert ein bisschen länger.

Dann treffen Sie sich in Hamburg und sagen: Jetzt erfinden wir mal eine Woche lang lustige Sachen.

EILERT: Naja, wir machen so lange, wie wir Lust haben und wie’s nötig ist. Was man vermeiden sollte, ist großer Druck. Eine Erfahrung haben wir gemacht: Am Ende ist immer genug da.

Lehnt Otto auch mal Witze ab?

EILERT: Was heißt ablehnen? Wenn wir lachen müssen, ist es komisch. Wenn nicht, nicht. Und die letzte Instanz ist das Publikum.

Vor Publikum zu treten und neue Dinge auszuprobieren, kostet Mut. Ist Otto ein mutiger Mensch?

EILERT: Seine Fernsehshows in den 70er Jahren waren oft ungeprobt. Da ging er ins Studio und spielte seine Nummern, ohne zu wissen, wie das Publikum reagiert. Das kostet schon Überwindung. Vielleicht hat er aber auch die schöne Gabe, das alles gar nicht als Problem zu empfinden. Schwer zu beurteilen.

Ist er ein lockerer Typ und privat so, wie auf der Bühne?

EILERT: Er wird sich einreden, dass es kein Problem gibt, und solange er das selber glaubt, gibt es auch keins. Das macht er ähnlich wie ich. Und hinterher sind wir dann überrascht, wie einfach alles war.

Hat Otto ihr Leben verändert?

EILERT: Es gibt ja kein alternatives Leben. Aber ich kann mir eines ohne Otto schwer vorstellen. Im Lauf der Jahre ist das ziemlich bestimmend geworden. Und solange er nicht die Lust daran verliert . . .

Haben Sie neue Projekte?

EILERT: Eine Menge. Eine Fernsehsendung zum 70. im Juli, die sich Mockumentary nennt, eine Art Geburtstagsgruß. Und auch ein neuer Film.

Der Titel?

EILERT: Verrate ich nicht. Aberglaube.

So eng, wie Sie mit Otto zusammenarbeiten: Haben Sie jemals überlegt, wieder Richtung Hamburg zu ziehen? Das läge ja auch nah an Ihrem Geburtsort Oldenburg.

EILERT: Ich bin ganz froh hier in Frankfurt. Das hat mit Norddeutschland nichts zu tun, und mit Süddeutschland auch nicht. Das ist relativ neutrales Gebiet. Und verkehrstechnisch ist Frankfurt natürlich ein Traum.

Herr Eilert, das ist jetzt nicht die allergrößte Lobeshymne auf Frankfurt. Seit bald 50 Jahren leben Sie jetzt hier . . .

EILERT: Gott sei Dank hält sich der Folkloreanteil in Grenzen! Ich habe hier nie Heimatgefühle entwickelt. In Frankfurt werden so viele Sprachen gesprochen, dass ich jederzeit die Illusion haben kann, irgendwo im Ausland zu sitzen. Das finde ich sehr angenehm.

Das Caricatura-Museum wird Gemälde von Otto ausstellen.

EILERT: Ja, in letzter Zeit verbringt Otto sehr viel Zeit an der Staffelei. Beim Filmen reden immer mehr Leute mit. Das Malen ist im Vergleich dazu ein extrem selbstbestimmter Vorgang.

Was malt Otto denn?

EILERT: Er verfremdet berühmte Gemälden von Manet bis Hockney. Das ist eigentlich ähnlich wie mit Musikstücken, wo er ja auch Hits, die existieren, verfremdet. Wobei das, was er auf der Bühne zeigt, stärker auf Effekt angelegt ist als seine Bilder. Aber auch bei denen ergibt sich eine gewisse Komik.

Sind Sie auch da im Dialog miteinander?

EILERT: Wenn wir zusammen auf Tournee sind, gehen wir oft in Museen. Und finden immer wieder etwas, das uns ins Gespräch bringt.

Würden Sie sagen, dass Otto ein Freund ist?

EILERT: Sagen wir: Er macht es einem sehr leicht, auch über so lange Zeit zwanglos mit ihm umzugehen.

Kann er denn auch mal ärgerlich werden?

EILERT: Ja, sicher. Wenn irgendetwas technisch nicht klappt zum Beispiel – und eine glatte Show ist eigentlich die Ausnahme. Irgendetwas hakt immer. Darüber kann er durchaus verzweifeln. Aber das ist kurz und intensiv und verrauscht schnell. Und weiter geht die lustige Reise.

Bernd Eilert: Ein Leben für die Komik